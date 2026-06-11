El Hospital Virgen Macarena de Sevilla recibe a 106 nuevos residentes para completar su formación especializada

Imagen de la formación ofrecida a los 106 residentes del Hospital Universitario Virgen Macarena - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha acogido este jueves un acto para dar la bienvenida a los 106 nuevos Especialistas Internos Residentes (EIR) completarán en los próximos años su formación sanitaria.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, el total de las plazas ofertadas por el hospital han sido adjudicadas y entre los nuevos EIR que se formarán en el Macarena se encuentran 19 con expedientes situados entre los primeros 300 de las 12.366 plazas ofertadas en total para esta convocatoria.

En concreto, los expedientes 33 y 42 se formarán en Psicología Clínica, el expediente número 45 en Farmacia (especialidad Microbiología y Parasitología), el 46 en Radiofísica Hospitalaria y el 48 en Bioquímica Clínica, además de los situados en los puestos 66 y 115, que se formarán como especialistas en Dermatología y en Endocrinología y Nutrición. Por su parte, las primeras plazas adjudicadas en enfermería han sido para los expedientes 69 y 74.

Asimismo, a estos nuevos profesionales en formación, se suman otros 500 residentes que se encuentran actualmente completando su especialización en el hospital, bajo la supervisión de 150 tutores.

De esta manera, las nuevas plazas se han distribuido de manera que 89 están dirigidas a especialidades médicas, ocho a enfermería, cuatro a farmacéuticos, uno a Biología, una de Radiofísica y tres de Psicología. Entre las 106 plazas, ha destacado la oferta por primera vez de una plaza de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

De igual forma, 21 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria (16) y de Enfermería Familiar y Comunitaria (5) se encuentran también formándose en el centro hospitalario.

DISTRIBUCIÓN DE OFERTA FORMATIVA POR ESPECIALIDADES

La distribución de la oferta formativa por especialidades ha dejado la siguiente configuración: Alergología (3), Análisis Clínicos (1), Anatomía Patológica (2), Anestesiología y Reanimación (5), Aparato Digestivo (4), Bioquímica Clínica (1), Cardiología (4), Cirugía Cardiovascular (1), Cirugía General y del Aparato Digestivo (3), Cirugía Oral y Maxilofacial (1).

Cirugía Ortopédica y Traumatología (3), Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (1), Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología (2), Endocrinología y Nutrición (2), Enfermería Obstétrico-Ginecológica (3), Enfermería de Salud Mental (4), Enfermería del Trabajo (1), Farmacia Hospitalaria (2), Hematología y Hemoterapia (2), Medicina de Urgencias y Emergencias (1), Medicina del Trabajo (2), Medicina Física y Rehabilitación (3), Medicina Intensiva (3), Medicina Interna (6), Medicina Nuclear (1).

Medicina Preventiva (1), Microbiología y Parasitología (2 FIR), Nefrología (2), Neumología (2), Neurofisiología Clínica (2), Neurología (3), Ginecología y Obstetricia (3), Oftalmología (3), Oncología médica (3), Oncología radioterápica (1), Otorrinolaringología (2), Pediatría y áreas específicas (6), Psicología Clínica (3), Psiquiatría (4), Psiquiatría Infantil y de La Adolescencia (1) Radiodiagnóstico (3), Radiofísica hospitalaria (1), Reumatología (1) y Urología (2).

En el acto de bienvenida, que ha tenido lugar en el Aula Magna del centro, se ha proyectado un vídeo donde los nuevos EIR han explicado por qué han elegido el Hospital Universitario Virgen Macarena para completar su formación y han recibido sesiones de formación sobre el funcionamiento del centro, aspectos laborales y consejos generales.