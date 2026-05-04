El Hospital Virgen Macarena de Sevilla usa IA para recrear imágenes tridimensionales en tumores en Dermatología

El jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena, David Moreno. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena ha utilizado la recreación de la fisonomía de un melanoma con metástasis ganglionar en 3D mediante el uso de imágenes tomadas en TAC y el uso de Inteligencia Artificial.

Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía en una nota, al tiempo que ha aclarado que la tecnología, que ofrece a los profesionales sanitarios la posibilidad del análisis previo detallado de un tipo de cirugía compleja, se basa en el algoritmo de Inteligencia Artificial que procesa las imágenes del TAC para generar modelos tridimensionales del tumor y el escenario anatómico concreto pudiendo visualizar cómo el tumor contacta con estructuras críticas, permitiendo anticipar posibles dificultades.

Se trata así de una técnica innovadora que ha permitido una planificación quirúrgica previa a la propia intervención revirtiendo en una mayor seguridad para la persona operada y en la optimización del postoperatorio de pacientes.

"El TAC nos ofrece una información útil que, con la recreación 3D, se amplifica. Si con el TAC tenemos un mapa general, con el uso de esta tecnología tenemos una visión de 360 grados", ha sostenido el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena, David Moreno.

"Podemos decidir con anticipación si un cáncer es resecable o no. Y, si lo es, hacerlo con las mayores garantías de seguridad. Además, al ser una cirugía más planificada y precisa, todo apunta a mejor recuperaciones y menos complicaciones", ha destacado el dermatólogo.