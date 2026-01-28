El Hospital Virgen del Rocío registra en Sevilla 88 donantes en 2025, el mayor número de Andalucía

Jornadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha registrado en 2025 un total de 88 donantes, una cifra que, a juicio del centro "expresa la fortaleza del sistema cuando se integra la donación de órganos como parte de los cuidados al final de la vida" y sitúa al hospital como el centro "con mayor número de donantes de Andalucía".

"Donación y trasplante son, en el Virgen del Rocío, una cadena de decisiones complejas que se organizan con humanidad y rigor: desde los cuidados al final de la vida y la identificación de oportunidades para la donación, hasta la preservación de órganos y tejidos, la logística, el implante y el seguimiento clínico", ha expresado el centro en una nota de prensa emitida por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Además, el programa de trasplante cardíaco y hepático ha firmado el primer trasplante combinado de corazón e hígado con donante en asistolia controlada de España, un procedimiento que "exige máxima coordinación, tecnología, experiencia quirúrgica y cuidados críticos de alto nivel".

Junto a los 55 donantes de órganos, cabe destacar las donaciones de tejidos: 33 donantes multitejidos exclusivos, con predominio de tejido osteotendinoso, la piel como tejido estratégico, homoinjertos valvulares cardiacos y córneas y 33 donantes combinados de órganos más tejidos.

Asimismo, según el hospital, Sevilla, con 98 donantes de órganos y 65 de multitejidos alcanzando una tasa de 50 donantes por millón (dpm), es la provincia que mayor aportación realiza al conjunto de Andalucía, ya que Andalucía ha registrado 475 donantes.

La donación en asistolia controlada se consolida en 2025 como un avance que amplía oportunidades y, al mismo tiempo, permite integrar la donación como parte de los cuidados al final de la vida, desde el máximo rigor clínico y el respeto a la voluntad de pacientes y familias.

Este desarrollo abre la puerta a que la donación sea posible también en escenarios especialmente complejos --siempre que se cumplan criterios y circuitos establecidos-- como enfermedades neurodegenerativas avanzadas o tumores avanzados del sistema nervioso central sin opciones terapéuticas y otras patologías crónicas complejas.

En este ámbito, el equipo de referencia de donación en asistolia del Virgen del Rocío ha atendido 70 procesos de donación en asistolia, en las provincias de Sevilla y Huelva la gran mayoría, y en otras provincias de Andalucía durante 2025.

En cuanto a la actividad trasplantadora, este año el hospital ha realizado 169 trasplantes renales (8 infantiles), siendo el segundo equipo que más pacientes ha trasplantado de Andalucía, de los cuales 12 trasplantes son de donante vivo, dos de ellos de donante en niños.

Además, el hospital ha registrado 77 trasplantes hepáticos, y revalida su liderazgo nuevamente año siendo el equipo que más trasplantes ha realizado de Andalucía y el segundo de España; 21 trasplantes cardíacos de adulto, destacando como pionero en el trasplante con corazón en asistolia controlada y el que más procedimientos ha realizado de esta modalidad llegando a alcanzar los 15 casos; 28 trasplantes de córnea; y 16 pacientes trasplantados con homoinjertos valvulares para tratar grandes defectos del corazón congénitos y adquiridos, siendo el centro andaluz con mayor actividad. Además, pacientes con grandes quemaduras con uso de hasta 21.308 cm2 de piel que han sido donadas en el Hospital Virgen del Rocío.

El equipo de trasplante hepático consolida nuevamente su liderazgo como programa con mayor actividad de trasplante de hígado en Andalucía, el segundo en España y suma además un valor diferencial al contar con el CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud) de enfermedades vasculares complejas del hígado, reforzando el abordaje de pacientes de muy alta complejidad.

El Virgen del Rocío también es CSUR de trasplante renal infantil y actúa como único centro de referencia en Andalucía para este procedimiento, sosteniendo un programa que requiere experiencia clínica, coordinación con unidades pediátricas de otros centros de Andalucía y España, y soporte tecnológico para el manejo de casos especialmente complejos incluidos los trasplantes con donante vivo.

Asimismo, revalida su liderazgo en su programa de trasplantes de corazón dentro del programa de insuficiencia cardiaca avanzada y en el CSUR de cardiopatías complejas. En cuanto a los trasplantes de médula, el hospital mantiene su programa de trasplante de progenitores hematopoyéticos, con especial valor en el ámbito de adultos y pediátrico. En este sentido han sido 143 pacientes trasplantados de médula, de los cuales son 13 niños, siendo 76 alogénicos y 67 autólogos y el uso de terapia CART-T con 84 casos.

El balance 2025 destaca por el incremento de la donación y el uso de tejidos, que amplían soluciones terapéuticas y reconstrucción funcional en múltiples patologías donde el Hospital Virgen del Rocío es líder de Andalucía con 30 unidades CSUR y tercer hospital público de España.

Desde el hospital han mostrado su reconocimiento y gratitud a las familias donantes, por su generosidad y su confianza. "Su decisión permite que la sanidad cumpla su propósito más profundo: salvar vidas", han concluido.