El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla da la bienvenida a 165 residentes de 48 especialidades

Acto de bienvenida en el Virgen del Rocío para los residentes - HUVR

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha dado este lunes, 8 de junio, la bienvenida, en el Aula Magna del Edificio de Gobierno, a los Especialistas Internos Residentes (EIR) que han elegido este hospital.

El hospital ha ofertado este año 165 plazas, todas cubiertas, en 48 especialidades acreditadas gracias al compromiso de sus profesionales, en total 190 tutores que compaginan su actividad asistencial con la función formativa en las distintas especialidades de Medicina, Enfermería, Bioquímica, Radiofísica, Psicología y Biología, informa en un comunicado.

El acto ha estado presidido por la directora gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), Nieves Romero, la directora médica, Elisa Cordero, la directora de Enfermería, Rocío Salguero, y la jefa de estudios, Robledo Ávila. Romero se ha dirigido a ellos con unas emotivas palabras para agradecerles que hayan elegido el HUVR de entre todos los hospitales del país.

"Empezáis la etapa más emocionante de vuestra vida, de desarrollo profesional y personal. Aprovechad todo lo que os ofrecemos", destacó y les incitó a tener "empatía. Es lo que define a los profesionales diferentes al resto. Vais a cambiar la vida a mejor a miles de personas cada año, con cada persona, con cada familia, os pido que no lo olvidéis nunca".

Tanto la directora gerente como Elisa Cordero, directora médica del HUVR, les indicaron que, la ilusión que tienen no la pierdan nunca: "La ilusión es la fuerza transformadora más importante que existe". Asimismo, les habló de "los itinerarios únicos para la formación en investigación", y les explicó que en el Virgen del Rocío "atendemos enfermedades raras y complejas que no podéis ver en otros hospitales. Somos el tercer hospital de España en CSUR (unidades de referencia del sistema nacional de salud)".

Rocío Salguero, directora de Enfermería del HUVR, les pidió que "la empatía esté siempre presente en vuestro trabajo. Detrás hay un paciente, una familia, que ha depositado en vosotros su esperanza", y les exhortó a que sean "agradecidos con vuestros compañeros y vuestros tutores".

Por último, Robledo Ávila, jefa de estudio del centro les instó a que "no perdáis de vista aquello que os ha traído hasta aquí, os sostendrá en cada momento", y destacó "el valor del trabajo en equipo, fundamental en la medicina moderna".

El acto de bienvenida ha incluido, además, sesiones donde se les ha explicado qué ofrece, los primeros pasos que tienen que dar. Los residentes han conocido las posibilidades de investigación, aspectos laborales del periodo de residencia, consejos generales, organización y distribución de los cursos de acogida, entre otros aspectos de utilidad para su residencia.

Por especialidades, comienzan su residencia cinco EIR en Enfermería Pediátrica; diez en Enfermería Obstétrico-Ginecológica; seis en Enfermería de Salud Mental; tres biólogos internos residentes; cinco en Farmacia (un farmacéutico en Análisis Clínicos, tres en Farmacia Hospitalaria, uno en Microbiología y Parasitología); seis EIR de Psicología; dos en Radiofísica; y 122 en el resto de las especialidades médicas, a las que hay que añadir cuatro en Medicina Laboral y dos en Medicina Preventiva.

LAS PRIMERAS PLAZAS ELEGIDAS

Como principal novedad este año, hay que contar la incorporación de una plaza EIR de Medicina de Urgencias y Emergencias, que vienen a completar la oferta de plazas para residentes del HUVR.

En cuanto a la elección de plazas, hay que destacar que el número 4 de los Médicos Internos Residentes (MIR) de España, un joven jiennense que estudió Medicina en Granada, ha elegido el HUVR en la especialidad de Medicina Interna, en el proceso que se inició el pasado día 4 de mayo para todo el país.

Entre los 250 primeros puestos del MIR, además del número 4, están el número 92, que realizará su residencia en Oncología Médica; y los números 104 y 203, que la harán en las dos plazas ofertadas por el HUVR de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, la especialidad más demandada en toda España.

En otras especialidades, entre los nuevos residentes del HUVR están los números 12, 66 y 86 de Farmacia de España; de Física, los números 8 y 9 han elegido Radiofísica hospitalaria del Virgen del Rocío; Biología, de los que harán su residencia en el hospital los números 6, 16 y 18 de España; y Psicología, con cinco residentes entre los 100 primeros del país, entre otras.

En cuanto a Enfermería, el plazo de adjudicación de plazas tuvo lugar del 24 al 30 de abril, y entre los primeros puestos, el número 7 de España ha elegido realizar su residencia en la Unidad de Pediatría del Virgen del Rocío. También por Pediatría han optado los números 80 y 112; y Obstetricia y Ginecología eligieron los diplomados en Enfermería números 176, 193, 203 y 216 de España, entre otros.

Tras esta acogida general, cada residente ha podido presentarse en su servicio, donde han podido conocer a sus nuevos compañeros y tutores, así como recibir unas nociones básicas para comenzar.

El programa de especialización incluye formación en donación y trasplantes para conocer todo el proceso de coordinación entre los distintos hospitales de cara a la extracción y el trasplante de órganos y tejidos. Además, disponen de un proyecto de Simulación Clínica con el que se pretende mejorar las competencias del médico especialista en formación mediante un entrenamiento que permite adquirir y mejorar habilidades en un entorno seguro tanto para el paciente como para él profesional.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío es uno de los hospitales con mayor capacidad docente de España, con más de 550 residentes en activo cada año.