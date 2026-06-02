El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla realiza el primer trasplante de intestino en Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, con el equipo de médicos que ha participado en el primer trasplante de intestino de Andalucía, realizado a Concha. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía celebra el Día Nacional del Donante con un importante hito para la sanidad pública andaluza, el primer trasplante de intestino en la comunidad. "La puesta en marcha de este procedimiento supone un avance estratégico para el sistema sanitario público andaluz, que incorpora una prestación de altísima complejidad y evita que pacientes andaluces con fallo intestinal irreversible tengan que desplazarse fuera de la comunidad para recibir este tratamiento", ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz.

De hecho, según ha detallado Antonio Sanz en un acto recogido por la Junta en una nota, este tipo de intervención sólo se lleva a cabo en una veintena de países. En España, durante 2025 se realizaron doce trasplantes intestinales, lo que refleja el elevado grado de especialización requerido para desarrollar este programa terapéutico. De hecho, hasta la fecha sólo se han realizado 174 trasplantes intestinales en todo el mundo.

Por ello, Sanz ha querido reconocer el papel del equipo multidisciplinar de más de 50 profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío que ha permitido "situar a Andalucía en el mapa de los programas de trasplante intestinal de alta complejidad, lo que demuestra la capacidad de la sanidad pública andaluza para ofrecer respuestas avanzadas a pacientes con situaciones clínicas extremas". La unidad de Cirugía General, dirigida por el doctor Javier Padillo, ha liderado este procedimiento junto a la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

Además, se ha dirigido a la paciente, Concha, una mujer andaluza de mediana edad, que se ha beneficiado de este procedimiento de gran complejidad deseándole "una pronta recuperación". La paciente recibió hace aproximadamente un mes el nuevo intestino en este hospital sevillano, tras más de trece años de enfermedad. Según ha explicado el equipo médico, llevaba más de 10 años sin poder comer, precisando nutrición a través de vía venosa (nutrición parenteral) por padecer fallo intestinal irreversible tras varias cirugías.

La paciente andaluza experimentó un deterioro progresivo de su estado de salud hasta encontrarse en una situación crítica antes del trasplante. Han sido diez años especialmente difíciles dado que su cuerpo rechazaba la alimentación por boca y ha tenido que recibir nutrición por vena. Para ello, los especialistas del servicio de Endocrinología y Nutrición, Pedro Pablo García-Luna y José Luis Pereira, y de Aparato Digestivo, Ángeles Pizarro, han tenido que trabajar estrechamente para ir atendiendo sus necesidades según iban apareciendo.

De este modo, el equipo de Cirugía General planteó la posibilidad de efectuar un trasplante intestinal. Se trata de una técnica altamente compleja ya que conlleva riesgos muy altos debido a las características de este órgano, que contiene una gran cantidad de tejido linfoide vinculado al sistema inmunitario de la persona. Por ello, el rechazo y la posibilidad de infección son más frecuentes que en otros trasplantes de órganos sólidos.

En el caso de la paciente del Virgen del Rocío, se sumaba otro inconveniente añadido, la dificultad de encontrar un donante adecuado. El equipo tuvo que descartar múltiples ofrecimientos hasta encontrar un órgano compatible debido a las características físicas y clínicas necesarias para garantizar la compatibilidad del órgano.

Dieciséis días después del trasplante intestinal la paciente fue dada de alta, encontrándose ya en su domicilio. Desde entonces, puede comer por boca y se nutre con normalidad. "Andalucía demuestra una vez más su generosidad a través de la donación de órganos, con un total de 202 donantes de órganos y 185 donantes tejidos en los primeros cinco meses del año". El consejero ha agradecido, en el marco del Día Nacional del Donante que se celebra este miércoles la solidaridad de estos donantes y de sus familias.

De las donaciones registradas, 105 han sido en asistolia o a corazón parado, una modalidad de donación que continúa su tendencia al alza y ya supone cerca del 52% del total. En esta línea es importante destacar que, en lo que llevamos de 2026, todos los donantes en asistolia de Andalucía se mantienen con Perfusión Regional Normotérmica (PRN), una técnica que permite optimizar el número y calidad de órganos para trasplante por donante.

Además, desde principios de 2026, la comunidad cuenta con dos programas de PRN toracoabdominal que permiten realizar estos procedimientos consiguiendo corazones aptos para trasplante de donantes en asistolia controlada, el Hospital Virgen del Rocío (2023) y el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que se ha incorporado al procedimiento durante este 2026.

La tasa anual de donación de 2026 se sitúa actualmente en 57,3 donantes de órganos por millón de habitantes (p.m.p), superando el objetivo de 50 donantes por millón marcado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para España. En este sentido, cabe destacar la provincia de Sevilla con una tasa de 74,9 donantes p.m.p; la provincia de Granada, con una tasa de 73,3 donantes p.m.p; y la provincia de Córdoba con una tasa de 63,9 donantes p.m.p.

Respecto a la actividad de donación e implante de tejidos, en lo que va de año se ha registrado un total de 185 donaciones de tejidos, consolidando un modelo sanitario altamente coordinado y en constante evolución. El número total de donantes de tejidos pasó de 380 en 2021 a 722 en 2025, impulsado especialmente por el crecimiento de la donación exclusivamente de tejidos y de la donación en asistolia controlada. Este incremento ha permitido reforzar la capacidad asistencial del sistema y mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos avanzados.

La solidaridad de las familias que han dicho sí a la donación ha permitido la realización de un total de 472 trasplantes de órganos en los primeros cinco meses del año, de los que 287 han sido trasplantes renales, 111 trasplantes hepáticos, 43 de pulmón, 23 de corazón, y siete de páncreas y uno de intestino. Además, se ha realizado un total de 282 trasplantes de córneas.

Durante 2025, Andalucía volvió a batir el récord con 875 donantes de órganos (471) y de tejidos (404), "la cifra más elevada de toda la serie histórica", ha subrayado el consejero, que ha recordado que la tasa de donación andaluza se situó el año pasado en 54,4 donantes de órgano por millón de población, "casi tres puntos por encima de la media nacional, que fue de 51,9". "Hablamos de la tasa más alta de las tres comunidades más pobladas del país, situándose en torno a 10 puntos por encima de Madrid (41,2) o Cataluña (45,5)", ha añadido.

Durante 2026 también se han registrado otros logros muy destacables en el ámbito de la donación y los trasplantes, como la realización del primer trasplante cardíaco infantil ABO incompatible de Andalucía a una bebé de cinco meses en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Se trata de una intervención de gran complejidad que amplía las posibilidades de acceso al trasplante para los pacientes más pequeños.

El consejero en funciones ha querido concluir destacando el importante papel de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía (CATA) para alcanzar estas cifras en donación y trasplantes, además de protagonizar hitos médicos tan destacado. Sanz ha querido poner en valor la participación de la CATA en la actualización de la normativa europea que regula la donación y el trasplante de órganos, cuya aprobación se prevé en junio de 2026. El objetivo de dicha actualización es su adecuación a los avances biotecnológicos que se están produciendo en el campo del procesamiento y mejora de órganos humanos para trasplante.