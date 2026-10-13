Los hoteles andaluces alcanzan una ocupación del87,9% durante el puente del 12 de octubre

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SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han alcanzado un grado de ocupación del 87,9% durante el pasado puente festivo del 12 de octubre, lo que supone un incremento de cuatro puntos porcentuales en relación con las mismas fechas del pasado año 2025 y de dos puntos sobre el anterior registro máximo, correspondiente a 2018.

Según el sondeo realizado por la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, la ocupación final ha sobrepasado en 2,9 puntos las previsiones iniciales marcadas por los hoteles de la región, contabilizando así un total de 705.428 pernoctaciones entre el viernes 9 de octubre y el domingo 12.

Por provincias, todas se han situado por encima del 83% de sus plazas ocupadas, con un 89,6% en Málaga, 89,1% en Sevilla, 88,5% en Córdoba, 87,8 en Huelva, 87,5% en Cádiz, 86,1% en Jaén, 85,8% en Granada y 83,4% en Almería. El litoral contabilizó el 69,3% de las estancias, mientras que el 30,7% restante se realizaron en el interior. Así, Málaga, con 261.414 pernoctaciones; Cádiz, con 117.833; Sevilla, con 80.773; y Almería, con 70.035, fueron las provincias con una mayor cuota de estancias durante el puente.

El pico de ocupación se alcanzó el sábado 10 de octubre, con un 91,7% en el conjunto de Andalucía, presentando la provincia de Córdoba el mayor registro con un 94,6%, seguida de Sevilla (92,4%), Jaén (92,3%), Málaga (92,1%) y Cádiz (92%).

En lo que se refiere a los alojamientos rurales de Andalucía, el grado de ocupación de estos establecimientos se situó en el 65,5%, lo que supone un aumento de más de diez puntos respecto al puente del 12 de octubre de 2025, durante el que se quedó en el 55,3%. Todas las provincias superan sus expectativas iniciales, siendo Jaén el territorio con mayor cuota de plazas ocupadas, con el 80,6%, seguida de Córdoba con el 70,4%, Huelva con el 69,6%, Málaga con el 66,2%, Granada con el 66%, Sevilla con el 65,9%, Cádiz con el 62,2% y Almería con el 48,2%.

En este caso, el pico de ocupación en el conjunto de la región, también el sábado 10 de octubre, se colocó en el 70,7%, con Jaén a la cabeza con un 86%, provincia tras la que aparecen Córdoba con el 78%, Huelva con el 73% y Málaga con el 72%.

En cuanto a las viviendas de uso turístico, el informe apunta a una ocupación del 47,6%, 1,3 puntos más que las previsiones iniciales. Por encima de la media andaluza se situaron Sevilla (73,3%), Jaén (62,6%), Córdoba (61,6%), Granada (52,4%) y Málaga (49%).

El informe previo a este puente ya señalaba que los aeropuertos de la comunidad recibirían en estas fechas 1.279 vuelos con una oferta de más de 230.000 asientos, con incrementos del 8,2% y del 9,2% en relación con el año pasado, respectivamente. Por mercados, la oferta de asientos desde España supone el 25,5% del total, con una subida del 3,6% en el número de plazas; mientras que el Reino Unido suma casi el 20% de la cuota y muestra un aumento del 4,1% en relación con el mismo puente del pasado ejercicio.

Por último, destacan incrementos como el experimentado en plazas en vuelos desde emisores como Italia, con un 30,9% más; Francia, un 19,7% más; Países Bajos, un 11,8% más; Bélgica, un 11,8% más; o Polonia, con una subida del 59,1%.