Los hoteles andaluces registraron el 82,1% de ocupación en el puente del 1 de mayo, 3,7 puntos más que en 2025. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han registrado durante el puente del 1 de mayo un grado de ocupación del 82,1% y 655.746 pernoctaciones, según los datos de la encuesta entre las empresas del sector realizada por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Así, en 2026 la ocupación ha superado en 3,7 puntos porcentuales a la de este mismo puente del pasado año, que fue de cuatro días. En el puente de 2023, de tres días, el grado de ocupación se mantiene y se contabiliza una subida del 5,3% en el número de estancias hoteleras.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, el informe refleja que todas las provincias alcanzaron ocupaciones por encima del 70%, destacando Málaga (88,7%), Córdoba (85,5%) y Granada (81,5%). Por su parte, en Huelva se situó en el 80,8%, en Sevilla el 80,4%, en Cádiz el 77,9%, en Jaén el 73,6% y en Almería el 70%. En los tres días de duración del puente --del 30 de abril al 2 de mayo-- el pico de ocupación se registró el 1 de mayo, con un 87,4%, siendo en esa misma jornada las provincias de Córdoba (93,8%) y Málaga (91,3%) las que presentaron las tasas más elevadas en la comunidad.

En lo que se refiere a las casas rurales, la ocupación por plazas se situó en el 51%, con picos de ocupación del 61,1% en la jornada del sábado 2 de mayo. Destacan por encima de la media las provincias de Málaga (57,1%), Jaén (56,7%) y Córdoba (52,1%); con la mayor tasa registrada en Jaén el 1 de mayo (68%). En cuanto a las viviendas de uso turístico, esta modalidad alojativa registró una ocupación del 44%, siendo en este caso las provincias de Sevilla (74,3%), Córdoba (64,1%), Jaén (52,9%) y Granada (47,6%) las que se colocaron por encima de la media regional.

En todas las modalidades alojativas se refleja un incremento de la ocupación respecto a las previsiones mostradas por el propio sector para este periodo, ya que los hoteles estimaban un 78,9% frente al 82,1% alcanzado, las casas rurales un 47,5% frente al 51% final y las viviendas turísticas un 42,7% frente al 44% registrado.