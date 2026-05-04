Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros aumentaron en Andalucía un 18,8% en marzo, hasta 1,5 millones

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SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el mes de marzo un total de 1.534.241 pernoctaciones, lo que supone un ascenso del 18,8% con respecto al mismo periodo del año pasado, según recoge este lunes la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de febrero 272.247 viajeros, lo que representa un 24,26% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 981.069 en marzo, 27,13% más.

Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,6 días. En Andalucía había en marzo 23.022 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 6.728 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de marzo un total de 80.638 viajeros, un 21,6% más que en el mismo mes de 2025. Además, se realizaron 393.028 pernoctaciones, un 10,75% más.

La estancia media registrada en los campings fue de 4,87 días. En Andalucía había en marzo 147 campings abiertos, con 1.158 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un aumento del 0,23% en los viajeros, hasta los 25.886 y una bajada del 22,4% en las pernoctaciones, hasta las 65.861.

Así, la estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 2,54 días y se estima que había 2.178 establecimientos abiertos, con un total de 3.650 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en marzo 39.337 viajeros, un 19,93% más respecto al mismo mes de 2025, y registraron un total de 94.283 pernoctaciones, un 18,06% más que las que se produjeron el año anterior.

NACIONAL

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los ocho millones en marzo, con un aumento del 5,6% respecto al mismo mes del año pasado.

Las pernoctaciones de residentes se incrementaron un 20%, mientras que las de no residentes descendieron un 0,6%. La estancia media fue de 4 pernoctaciones por viajero.

Los alojamientos extrahoteleros que más subieron sus precios fueron los campings que incrementaron los precios un 6,9%, mientras que los apartamentos subieron un 1,5% y los alojamientos rurales un leve 0,9%.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 1,1% en marzo. Las de residentes se incrementaron un 17,1%, mientras que las de no residentes bajaron un 2,9%.

Según los datos del instituto estadístico, la estancia media descendió un 10,0%, hasta 4,8 pernoctaciones por viajero.

En marzo se ocuparon el 34,7% de las plazas ofertadas, un 0,7% menos que en el mismo mes de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 38,7%, un 0,3% menos.

El 76,5% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 29,9% del total.

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones y un descenso del 7,1% respecto a marzo de 2025. Esta comunidad también tuvo la mayor ocupación, con el 83,9% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, la isla de Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 776.000 pernoctaciones. La isla de Lanzarote presentó el mayor grado de ocupación, del 91,4%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

CRECEN LAS PERNOCTACIONES EN CAMPINGS.

Las pernoctaciones en campings se incrementaron un 15,7% en marzo respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 29,4% y las de no residentes un 7,7%.

Durante marzo se ocuparon el 38,5% de las parcelas ofertadas, un 2,1% menos en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 38,0%, con un descenso del 4%. El 59,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 38,6% del total.

Comunitat Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 700.000 pernoctaciones, y un aumento del 5,4% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 65,2% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 362.000 pernoctaciones. También presentó el mayor grado de ocupación, con un 78,3%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Cambrils y Mazarrón.

CASTILLA Y LEÓN EL DESTINO FAVORITO PARA TURISMO RURAL.

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 4,9% en marzo respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 10%, mientras que las de no residentes disminuyeron un 7,8%.

Se ocuparon el 13,9% de las plazas, un 0,3% más que en marzo de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 29,0%, con aumento anual del 2,2%.

Castilla y León fue el destino preferido, con más de 107.000 pernoctaciones, un 2,5% más que en marzo de 2025. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 38,2%.

Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 63.000 pernoctaciones. El Parque Nacional del Teide alcanzó la mayor ocupación, con el 40,3% de las plazas ofertadas.