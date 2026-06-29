Iniciativa del Hospital Infantil del Virgen del Rocío de Sevilla para humanizar la visita de niños con pinturas murales

Foto de los nuevos murales realizados en el Hospital Infantil del Vírgen del Rocío. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infantil del Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha finalizado el proyecto de humanización del centro mediante la pintura de murales en diferentes espacios asistenciales, una iniciativa que pretende "hacer más amable y acogedora la experiencia de los niños y sus familias", durante su paso por el hospital.

Según la nota de prensa de la Junta de Andalucía, la iniciativa, impulsada por la asociación 'Amigos del Hospital Infantil' (compuesta por profesionales, pacientes y familiares), ha contado con la colaboración de los artistas plásticos María Ortega y Pepe Yáñez, quienes han transformado dos de las principales zonas de acceso al Hospital Infantil: el hall principal y la entrada del área de consultas externas.

En este sentido, sus intervenciones han convertido estos espacios en "entornos más cálidos, coloridos y acogedores", contribuyendo a "reducir la ansiedad que puede generar la asistencia sanitaria en los pacientes más pequeños y sus familias".

Con esta actuación, promovida por la asociación, el Virgen del Rocío reafirma su compromiso con la humanización de la atención pediátrica, convencida de que "el entorno también forma parte del proceso asistencial y que un hospital pensado para los niños puede contribuir de forma positiva a su bienestar emocional".

Y no va a ser el último proyecto. La idea de 'Amigos del Hospital Infantil' es continuar con más actuaciones destinadas a "mejorar la estancia" de los pacientes pediátricos y sus familias. En este sentido, ya trabaja en nuevas iniciativas de humanización que permitirán seguir transformando el Hospital Infantil en un "entorno más amable, cercano y adaptado a las necesidades de la infancia".

Este proyecto ha sido sufragado con el dinero recaudado en la primera Cena Solidaria del Hospital Infantil y su tómbola benéfica, que contó con una amplia asistencia de profesionales del centro sevillano, así como de colaboradores, empresas y amigos de la asociación que colaboran en cada acto que se lleva a cabo en el centro pediátrico del Virgen del Rocío.