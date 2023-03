La iniciativa Sevilla City One destaca el "inmejorable momento" inmobiliario de la capital andaluza

La iniciativa Sevilla City One ha participado en el Salón Inmobiliario Welcome Home Sevilla 2023, organizado por ABC.

La iniciativa Sevilla City One ha participado en el Salón Inmobiliario Welcome Home Sevilla 2023, organizado por ABC. - SEVILLA CITY ONE

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Sevilla City One ha estado este viernes presente en el Salón Inmobiliario Welcome Home Sevilla 2023 donde se ha celebrado una mesa redonda dentro de la programación desarrollada entre los días 16 y 17 de marzo en el Hotel NH Collection Sevilla. La mesa 'Sevilla City One, Metrópolis del Sur' ha contado con la presencia de promotoras inmobiliarias que forman parte de este proyecto y que han llamado la atención sobre el "inmejorable momento" en el que se encuentra la capital hispalense.

Entre los participantes de esta mesa han estado Lorenzo Santana, director territorial de Andalucía Oriental de Metrovacesa; Zacarías Zulategui, director territorial de Andalucía Occidental de Grupo Insur, y Rafael Miranda, director general de Caralca. Como moderadora de la intervención ha intervenido Rosa Madrid, directora de Andalucía de CBRE, que ha comenzado la charla señalando que Sevilla City One "nace con vocación de permanencia y que sea viva, con la participación activa de la sociedad sevillana", ha recogido Sevilla City One en una nota de prensa. El Salón Inmobiliario Welcome Home Sevilla 2023 ha sido organizado por ABC.

Durante su intervención, Lorenzo Santana ha explicado que uno de los objetivos de esta iniciativa es "convertir a Sevilla en un destino prime de la inversión nacional e internacional. Para lo que nuestro sector de la promoción es estratégico en este crecimiento urbano innovador y sostenible de Sevilla y su metrópolis". Algo con lo que ha coincidido Zacarías Zulategui, que además ha querido resaltar que "la unión de Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, todos los municipios del Aljarafe y Carmona, entre otros, conforman una metrópolis de 1,5 millones de habitantes. Ésta es la urbe mayor del sur de Europa, y es equiparable a Múnich, Praga, Toulouse, Colonia y Birmingham".

Por último, Rafael Miranda ha explicado que "Sevilla y su metrópolis son una ciudad universal en continua evolución. Se ha convertido en epicentro del cambio que Europa necesita para la transición climática, con un crecimiento urbano innovador y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas".

Sevilla City One, Metrópolis del Sur es una iniciativa que "aspira a responder y convertirse en referente" del crecimiento urbanístico "más eficiente" en línea con el "compromiso" de la capital hispalense por una apuesta clara con cumplir el objetivo de neutralidad climática antes del 2030. Nace gracias a la alianza estratégica de las principales promotoras del sector inmobiliario español, y tiene como principal objetivo "visibilizar el gran protagonismo de Sevilla y su área metropolitana", en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.

En torno a la iniciativa se ha formulado un foro de encuentro y debate que dará voz a los principales protagonistas de los procesos de transformación urbana sostenible y los modelos de aplicación a Sevilla, y que atraerá a operadores nacionales e internacionales que han puesto su mirada en la capital del sur de España.

Sevilla City One, Metrópolis del Sur surgió gracias a la alianza de las principales promotoras del sector inmobiliario español, como AEDAS Homes, CBRE, Bekinsa, Caralca, Grupo Insur, LandCo, Metrovacesa y Vía Célere, y con el apoyo sectorial de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla y GAESCO.