Las Instalaciones Deportivas La Cartuja de Sevilla inician la temporada tras una inversión de más de un millón de euros

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Instalaciones Deportivas La Cartuja, dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte, inician la temporada 2025/26 reafirmando su papel como uno de los grandes centros deportivos de referencia del sur de España, y tras una inyección de más de un millón de euros en inversiones y proyectos de mejora, lo que confirma "la apuesta del Gobierno andaluz por este complejo", que registra más de 5.000 usuarios.

En una nota de prensa, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que "Andalucía está a la vanguardia del deporte público", y para ello "trabajamos por unas instalaciones modernas, con equipamientos y tecnología avanzada para que la ciudadanía pueda disfrutar de un servicio deportivo de primer nivel".

En este sentido, Del Pozo ha detallado que en los últimos años la Consejería de Deporte ha destinado más de un millón de euros a actuaciones de mejora de estas instalaciones. Como ejemplo ha señalado las mejoras acometidas en 2024, como la instalación del sistema de videovigilancia integral, la automatización de accesos, la renovación de las zonas de pádel y gimnasio, o la reapertura de la cafetería del complejo.

A estos proyectos de mejora, ha indicado, habría que sumar los trabajos actualmente en ejecución, entre los que caben destacar las obras de impermeabilización y mejora de los vestuarios, el proyecto de eficiencia energética de las pistas de atletismo y campo de rugby, el equipamiento de la sala de atletismo o la escalera de acceso a la grada de atletismo y rugby.

A ellas se suma la reforma integral del tee de prácticas del campo de golf, que permitirá ampliar la oferta formativa y profesional, y el proyecto del nuevo edificio multiusos, que se encuentra en estos momentos en fase de redacción.

Este nuevo edificio multiusos en el complejo, ha explicado la consejera, "será un punto de inflexión para esta instalación, al incorporar espacios cubiertos para entrenamientos de alto rendimiento, salas de fisioterapia y medicina deportiva, un auditorio y zonas de restauración y servicios".

UN ESPACIO ABIERTO A TODOS LOS DEPORTES

Las Instalaciones Deportivas La Cartuja ofrecen una amplia variedad de disciplinas deportivas, entre las que destacan el golf --con una escuela pública abierta a la ciudadanía--, el rugby de alta competición, el atletismo, el pádel o el fitness.

Así, el Cajasol Ciencias de Rugby disputa sus partidos de división de honor en las instalaciones, con una prolífica cantera que abarca todas las categorías de base, y las Simon Verde Cocos, en División de Honor Femenina, también son usuarias de este complejo.

En esta línea, el presidente del Ciencias, Rafael Monserrat, ha manifestado que el disponer de campo de césped natural para los entrenamientos y partidos oficiales de nuestro equipo división de honor en una zona de fácil acceso y cercana al centro de la ciudad facilita mucho nuestro día a día, así como la afluencia de seguidores a nuestros partidos. Ha destacado también que "en el estreno del pasado fin de semana el estado del césped era perfecto".

Por su parte, la presidenta de las Simón Verde Sport Cocos, Carmen López, ha destacado el respaldo de la Junta de Andalucía con su patrocinio para que el club, el único femenino rugby en máxima categoría, la división de honor, siga estando en la élite deportiva, y pueda hacer uso de unas instalaciones de alto nivel.

Además del golf y el rugby, el atletismo una de las señas de identidad de este complejo, que acoge competiciones federativas y entrenamientos diarios con más de 200 atletas abonados procedentes de numerosos clubes locales.

Para el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca, "la gestión coordinada que llevamos con la Administración nos hace poder competir estrategia y objetivos, no solo en La Cartuja sino también en otras instalaciones donde el atletismo es prioritario como el caso del Estadio de la Juventud de Granada o la Ciudad Deportiva Javier Imbroda".

Por último, el presidente de la Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla, ha señalado que la instalación se ha convertido en una de las principales fuentes de cantera de golf de Andalucía, por las actividades de golf que desarrollan en esta escuela pública que abarcan más allá de formación y la práctica en nueve hoyos.