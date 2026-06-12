El Jardín Botánico de Constantina (Sevilla) abre sus puertas a la memoria, naturaleza y el encuentro intergeneracional

Jornada de convivencia y conexión con la naturaleza organizada por la Delegación territorial de Medio Ambiente en el Jardín Botánico El Robledo - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico El Robledo, ubicado en el municipio sevillano de Constantina, se ha convertido esta semana en escenario de una entrañable jornada de convivencia, aprendizaje y conexión con la naturaleza organizada por la Delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

La actividad, que ha contado con la presencia de numerosas personas del Centro de Participación Activa de Mayores de Constantina, ha estado presidida por la delegada territorial, Inmaculada Gallardo, a quien han acompañado el alcalde de esta localidad, Rubén Rivera, y el director conservador del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, Vicente Castaño, informa la Junta en una nota de prensa.

La visita ha permitido a los asistentes recorrer los diferentes espacios del jardín y descubrir especies representativas de la flora de Sierra Morena, al tiempo que se ha puesto de relieve la importancia de conservar el patrimonio natural y transmitir su valor a las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, más allá del interés ambiental y divulgativo de la actividad, la jornada ha dejado "momentos especialmente emotivos".

Entre las personas participantes se encontraba Rafaela Rivas, vecina de Constantina, quien ha compartido "un recuerdo tan singular como conmovedor: haber nacido precisamente en las instalaciones del antiguo Complejo Ambiental de El Robledo a mediados del siglo pasado". Su experiencia ha convertido la visita en un auténtico viaje a través del tiempo, enlazando la historia personal de una vecina con la evolución de un espacio que hoy constituye un referente de conservación y educación ambiental en Andalucía.

La emoción de ese reencuentro con los lugares de su infancia ha sido compartida por el resto de asistentes, que han encontrado en la actividad "una oportunidad para revivir recuerdos, intercambiar experiencias y reforzar los vínculos con un territorio que forma parte de su identidad".

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Durante su intervención, la delegada territorial ha destacado el papel fundamental que desempeñan las personas mayores como transmisoras de conocimientos, experiencias y valores ligados al medio rural y al entorno natural. Asimismo, ha subrayado la importancia de promover actividades que favorezcan el envejecimiento activo y la participación social, al tiempo que contribuyen a fomentar el respeto y el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, el alcalde de Constantina ha querido mostrar su respaldo a una iniciativa que combina la divulgación ambiental, la convivencia y el reconocimiento del patrimonio natural del municipio. Durante la visita, el regidor ha agradecido a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente la organización de una actividad "muy enriquecedora" y ha destacado "la importancia de acercar los espacios naturales protegidos a la ciudadanía".

De igual modo, ha trasladado su agradecimiento a las personas asistentes por formar parte de una iniciativa "tan maravillosa y respetuosa con el entorno", al tiempo que ha subrayado el ejemplo que representan en el compromiso colectivo con la conservación y el cuidado de la naturaleza.

Con iniciativas como esta, la Delegación territorial de Medio Ambiente "reafirma su compromiso con una educación ambiental cercana, inclusiva y participativa, capaz de tender puentes entre generaciones y de recordar que la conservación de la naturaleza también se construye desde la memoria, las vivencias compartidas y el profundo vínculo de las personas con su territorio".