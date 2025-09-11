Juan José Millás, primer invitado de la temporada de otoño del Centro Andaluz de las Letras de Sevilla

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autor Juan José Millás será el primer invitado de la sesión inaugural del ciclo 'Encuentros con el Centro' organizado por el Centro Andaluz de las Letras, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre a las 19,00 horas. En el encuentro dialogará con la periodista y directora de RTVE Andalucía, Paloma Jara, sobre su último libro 'Ese imbécil va a escribir una novela', y abordarán cuestiones sobre la identidad y el poder de la literatura para confundir ficción y realidad.

Según una nota emitida por la Junta de Andalucía, en la recientemente publicada novela el autor aborda el misterio de la identidad, los límites de la ficción y el poder de la literatura para dar forma a lo real.

La obra surgió de forma casual, cuando el escritor recibe el encargo del periódico en el que colabora de escribir el que puede ser su último reportaje.

Natural de Valencia, Millás acumula en su trayectoria profesional novelas como 'El mundo', ganador del Premio Planeta y Premio Nacional de Narrativa o 'La soledad era esto', por el que obtuvo el Premio Nadal.