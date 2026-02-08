Juanma Moreno agradece al Papa León XIV sus "cariñosas palabras" hacia Andalucía ante los efectos del temporal

Imagen de archivo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido en la tarde del domingo al Papa León XIV sus "cariñosas palabras" de aliento y apoyo a Andalucía ante la crisis meteorológica e hidrológica que atraviesa tras el tren de borrascas que ha azotado a la comunidad.

En un mensaje difundido a través de su perfil de X (antes Twitter), el presidente de la Junta ha destacado que el pontífice tiene "muy presente a Andalucía" ante los efectos del temporal.

Asimismo, Moreno ha asegurado que "el espíritu de fraternidad y solidaridad de los andaluces guiará la fase de reconstrucción que tenemos por delante".

En contexto, el Papa León XVI difundió una publicación en su perfil de X en el que indicaba que aseguraba su "cercanía" a las poblaciones de Portugal, Marruecos, España --en particular de Grazalema en Andalucía-- y del sur de Italia --especialmente de Niscemi en Sicilia--", todas ellas afectadas por inundaciones y derrumbes. En esta línea, ha alentado "a las comunidades a permanecer unidas y solidarias, bajo la materna protección de la Virgen María".