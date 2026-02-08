¿A qué hora cierran los colegios electorales en las elecciones de Aragón?

Archivo - Votación en un colegio electoral - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo, 8 de febrero, cuentan con un horario de votación único para toda la comunidad, establecido por la legislación electoral y recogido en el calendario oficial del proceso.

Saber a qué hora cierran los colegios electorales es especialmente importante para quienes prevén acudir a votar a última hora o tienen dudas sobre qué ocurre si llegan con el tiempo justo.

¿A QUÉ HORA CIERRAN LOS COLEGIOS ELECTORALES EN ARAGÓN?

Los colegios electorales cierran a las 20:00 horas.

A partir de ese momento, no se permite la entrada de nuevos votantes en el local, salvo las excepciones previstas en la normativa electoral.

¿QUÉ OCURRE SI HAY COLAS A LAS 20:00 HORAS?

Si a las 20:00 horas hay personas dentro del colegio electoral o en la cola esperando para votar, todas ellas tienen derecho a emitir su voto.

La mesa electoral entrega un número o controla el acceso para garantizar que solo voten quienes estaban presentes en el momento exacto del cierre.

¿SE PUEDE VOTAR DESPUÉS DE LAS 20:00 SI LLEGO TARDE?

No. Las personas que lleguen después de las 20:00 horas y no estén dentro del colegio o en la cola en ese momento ya no podrán votar, aunque el escrutinio aún no haya comenzado.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DEL CIERRE DE LOS COLEGIOS?

Una vez finalizada la votación, las mesas electorales proceden al recuento de los votos, que se realiza públicamente en el propio colegio electoral. Tras el escrutinio, los resultados provisionales se comunican a la Administración electoral.

¿EL HORARIO ES EL MISMO EN TODOS LOS MUNICIPIOS?

Sí. El horario de votación, de 9:00 a 20:00 horas, es idéntico en toda Aragón, con independencia del municipio, el número de votantes o el tipo de colegio electoral.