Dónde seguir en directo los resultados de las elecciones de Aragón 2026

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jornada electoral de este 8 de febrero en Aragón culmina con el recuento de votos una vez cierran los colegios electorales. A partir de ese momento comienza la difusión de los resultados provisionales, que se actualizan de forma progresiva conforme avanza el escrutinio en cada mesa.

Durante la noche electoral, los datos pueden experimentar variaciones a medida que aumenta el porcentaje de voto contabilizado, por lo que los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta el nivel de escrutinio alcanzado en cada momento.

DÓNDE CONSULTAR LOS RESULTADOS EN DIRECTO

Los resultados oficiales provisionales pueden seguirse a través del portal de elecciones del Gobierno de Aragón, donde se publicarán los datos conforme avance el escrutinio, a partir de la información facilitada por la Administración electoral.

Además, el Gobierno de Aragón pondrá a disposición de la ciudadanía una aplicación móvil oficial para seguir en tiempo real los datos de participación y escrutinio de las elecciones autonómicas, según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico.

Europa Press ofrece asimismo un seguimiento en directo de la noche electoral con actualizaciones constantes sobre la evolución del recuento y el reparto de escaños. A través de EpData, su plataforma de datos, pueden consultarse herramientas interactivas y comparativas con elecciones anteriores.

CARÁCTER PROVISIONAL Y RESULTADOS DEFINITIVOS

Los resultados que se conocen durante la noche electoral tienen carácter provisional. El escrutinio general, que incluye el voto de los aragoneses residentes en el extranjero (CERA), se realiza en los días posteriores a la votación por parte de las juntas electorales competentes.

Una vez finalizado ese proceso, los resultados definitivos se proclaman oficialmente y se publican en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), momento en el que el escrutinio adquiere carácter definitivo y sirve de base para la constitución de las Cortes de Aragón y el posterior proceso de investidura.