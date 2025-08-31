Juanma Moreno comparte esta semana encuentros con la presidenta cántabra, Page y Rueda y retoma los Consejos de Gobierno

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada a la XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena, a 13 de diciembre de 2024, en Santander. (Foto d - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), desarrollará esta semana parte de su agenda de trabajo en Santander, donde se entrevistará con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, e intervendrá en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) junto a los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Galicia, Alfonso Rueda. Además, presidirá la primera reunión del Consejo de Gobierno andaluz del nuevo curso político.

Según han detallado fuentes del Gobierno andaluz a Europa Press, el presidente andaluz se reunirá con su homóloga cántabra, la también 'popular' María José Sáenz de Buruaga, este próximo martes, 2 de septiembre, por la mañana en Santander.

Ese mismo día, por la tarde, Juanma Moreno presidirá de forma telemática la primera reunión del Consejo de Gobierno andaluz tras el paréntesis vacacional de agosto, que se celebrará por la tarde. De esta manera, el Ejecutivo andaluz, que se reunió por última vez antes del descanso estival el pasado 4 de agosto, mantendrá su reunión semanal un día antes de la jornada habitual para ello, que es la de los miércoles.

La agenda de Juanma Moreno en Santander continuará el miércoles, 3 de septiembre, con su participación en el curso de verano de la UIMP 'De la Idea a la Acción: Los 30 Años del Comité de las Regiones y la Evolución de la Política de Cohesión'.

Se trata de un curso organizado en colaboración con el Gobierno de Cantabria bajo la dirección de Inma Valencia Bayón, directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, según se detalla en la información de la UIMP consultada por Europa Press, donde se precisa que, en el marco del 30º aniversario del Comité Europeo de las Regiones (CdR) y los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, este seminario tiene como "eje central" la "reflexión sobre el futuro de la política de cohesión y su papel transformador en las comunidades autónomas españolas".

Según el programa previsto, la presidenta de Cantabria abrirá este curso, a las 9,30 horas, con una conferencia inaugural titulada 'Europa en clave regional: 40 años de España, 30 años del CdR y los nuevos desafíos'.

Tras este acto inaugural se dará paso, a partir de las 10,30 horas, a un foro sobre el trigésimo aniversario del Comité de las Regiones en el que Juanma Moreno, que actualmente es vicepresidente primero de dicho organismo europeo, intervendrá con los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.