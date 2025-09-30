Juanma Moreno publica el 29 de octubre su primer libro, 'Manual de convivencia. La vía andaluza' - EDITORIAL ESPASA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, publica el 29 de octubre su primer libro, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza'.

Así lo ha anunciado este martes, en un comunicado, la editorial Espasa, que es la encargada de la publicación del libro.

"Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y una de las figuras más relevantes del actual panorama político español, ofrece un testimonio sincero y humano que combina sus memorias personales con su trayectoria política", según se recoge en la nota de la editorial.

Se añade que en las páginas del libro, "el autor defiende la puesta en práctica de lo que denomina 'la vía andaluza': Una forma sosegada, sin estridencias ni ataques agresivos, de relacionarse con los demás, basada en la escucha, el respeto y la eficacia en la gestión, con lo que ha conseguido afianzar su posición frente a otras opciones políticas en la comunidad autónoma más poblada de España".

"Gracias a esa fórmula, en 2018 consiguió lo que parecía imposible: el cambio político en Andalucía y que, cuatro años después, los propios andaluces refrendaran esa buena gestión otorgándole la mayoría absoluta", según se señala en la nota.