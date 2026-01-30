Juanma Moreno se suma a un homenaje al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asiste al acto de entrega de la medalla de oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido este viernes, 30 de enero, al acto de entrega de la medalla de oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, celebrado en la capital hispalense, y ha destacado la trayectoria del homenajeado en busca del "interés general".

Así lo ha valorado el presidente andaluz durante su intervención en este acto, en el que ha subrayado el "cariño" y la "admiración" que suscita la figura de Francisco Herrero, "por lo que ha hecho y ha trabajado a lo largo de 20 años al frente" de una "institución tan importante" como la Cámara de Comercio de Sevilla.

Juanma Moreno ha valorado la forma de ser, el carácter, la "manera de entender la vida" de Francisco Herrero, su "visión sevillana de las cosas", y ha destacado que ha actuado "siempre con un sentido positivo, con un punto de humor que siempre es tan destacable en el carácter andaluz".

"Y lo has hecho, además, buscando el interés general, en este caso, de las empresas y de la pequeña y mediana empresa, que forman parte importantísima de ese tejido productivo que tenemos", y "siempre buscando ese interés general de Sevilla, también en Andalucía y en el conjunto de España", ha añadido el presidente de la Junta en un mensaje dirigido a Francisco Herrero.

PAPEL "DESTACABLE" DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO

Juanma Moreno ha apuntado que este homenaje "no pone colofón a nada, pero sí pone reconocimiento a todo", y que "hará feliz y sentirse satisfecho" a Francisco Herrero, según ha aventurado el presidente, quien en ese punto ha aprovechado también para reivindicar el papel "absolutamente destacable" de las cámaras de comercio, que "han vivido distintas vicisitudes, con distintos cambios normativos y legislativos" en Andalucía, al igual que en otras partes de España, y que son "un instrumento útil para nuestra economía y para el progreso social y económico".

Moreno ha dicho sentirse "muy satisfecho y muy orgulloso de estar presente en este acto" al que "no podía faltar", según ha añadido, por "muchas razones", entre las que ha citado la de que Francisco Herrero fue "una de las primeras personas" a las que conoció cuando se instaló en Sevilla para liderar el PP andaluz, "hace 13 años ya", y que le invitó entonces a un almuerzo con los representantes de la Cámara, según ha relatado el presidente de la Junta, que ha subrayado que él era un "aún desconocido por aquel entonces Juanma Moreno, y con pocas posibilidades de éxito en mi trayectoria o en mi reto que tenía por delante".

El presidente de la Junta ha dicho que estará "siempre agradecido" por ese "gesto bonito" de Francisco Herrero que supuso abrirle "las puertas" de la Cámara de Comercio de Sevilla, y para hacerle "entender cuál era la dinámica económica, y que conociera también a representantes empresariales del tejido de Sevilla".

Moreno ha reivindicado así la "trayectoria positiva, de permeabilidad, de saber escuchar, de querer comprender y entender; en definitiva, de hacer equipo para seguir avanzando" del presidente de la Cámara sevillana, y ha defendido que Herrero ha realizado "grandes cosas al servicio de la provincia y la ciudad de Sevilla", y también "para el conjunto de la comunidad autónoma" andaluza "y de España".

Finalmente, el presidente de la Junta ha bromeado trasladando a Francisco Herrero que esperaba y deseaba "durar tanto" como él "al frente de un cargo", 20 años en el caso del presidente de la Cámara de Comercio, una continuidad que Moreno ha vinculado al comportamiento de "mucho trabajo, mucha cercanía, mucha proximidad y mucho compromiso" que el homenajeado ha desarrollado a lo largo de su trayectoria.

"Intentaré imitarte, aunque ya te adelanto que no es mi objetivo ni mi idea llegar a los 20 años en esta responsabilidad que es muy intensa, gratificante, pero también desgasta mucho", ha agregado el presidente de la Junta de Andalucía al finalizar su mensaje dirigido a Francisco Herrero, a quien ha trasladado su agradecimiento por su "trabajo en el pasado, en el presente y en el futuro".