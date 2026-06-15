La Junta abre este martes el plazo para que las pymes andaluzas soliciten ayudas para proyectos de prevención

Archivo - Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo abre este martes el plazo de un mes para que pequeñas y medidas empresas y microempresas puedan solicitar ayudas --en régimen de concurrencia competitiva-- dirigidas a financiar en 2026 proyectos en materia de prevención de riesgos laborales, con incentivos que oscilan entre 1.200 y 15.000 euros, pudiendo cubrir hasta el 75% de la inversión realizada.

Así figura en la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press, en la que la Consejería destina un importe global de 4,010 millones de euros para subvenciones repartidas en dos líneas: la primera --3,5 millones-- para el fomento de las inversiones en prevención de riesgos laborales y la segunda --502.000 euros--, para el fomento de actividades de mejora de la integración de la prevención.

Por provincias, y en el caso de la línea 1, Almería dispondrá de 305.784 euros; Cádiz, 423.943; Córdoba, 390.186; Granada, 622.842; Huelva, 257.708; Jaén, 360.093; Málaga, 583.926 y Sevilla, 563.514 euros. Para la línea 2, Almería recibirá 43.758 euros; Cádiz, 60.666; Córdoba, 55.836; Granada, 89.130; Huelva, 36.878; Jaén, 51.530; Málaga, 83.560 y Sevilla, 80.639.

La oferta de ayudas se enmarca dentro de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028 suscrita con los agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía, y refuerza el compromiso del Gobierno andaluz con el objetivo de impulsar que los entornos laborales sean "seguros y saludables", promoviendo la cultura preventiva y una gestión "eficaz" de los riesgos laborales.

Para esta convocatoria "se determinan los sectores económicos destinatarios en virtud del análisis de los registros de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales del año 2025 disponibles a la fecha, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 2009, y publicados según el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía, y las actividades económicas destinatarias de la presente convocatoria se determinan según la CNAE 2025 que resultan de la aplicación de las tablas de correspondencia o conversión publicadas por el Instituto Nacional de Estadística", detalla la resolución.