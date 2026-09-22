La Junta amplía en 25 millones el programa de avales para la primera vivienda de los jóvenes andaluces

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de de orden por la que se modifica la dotación del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico para ampliar en 25 millones de euros los recursos destinados al Programa Garantía Vivienda Andalucía. Con esta nueva ampliación, el programa contará con una dotación acumulada de 80 millones de euros desde su puesta en marcha en 2024.

El Programa Garantía Vivienda Andalucía es un instrumento financiero desarrollado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y gestionado por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio para facilitar el acceso a su primera vivienda habitual a jóvenes andaluces de hasta 40 años, inclusive, que cumplan los requisitos establecidos, ha recordado la Junta en una nota.

Hasta el momento, se han beneficiado de estos avales más de 3.000 jóvenes. El programa se puso en marcha para facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar ante las dificultades para disponer del ahorro necesario para afrontar la entrada de una vivienda. A través de este instrumento, la Junta de Andalucía presta una garantía sobre la parte del préstamo hipotecario que supera el 80% del precio de la vivienda, de manera que las entidades financieras colaboradoras puedan conceder hipotecas de hasta el 100% del precio de adquisición dentro de las condiciones establecidas en el programa.

La ampliación de la dotación responde al elevado nivel de ejecución del programa y a las solicitudes planteadas por las entidades financieras colaboradoras, que han trasladado la necesidad de disponer de nuevos recursos para atender la demanda existente. La Junta de Andalucía considera prioritario facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y viene desarrollando distintas medidas dirigidas a este objetivo. Entre ellas se encuentra el Programa Garantía Vivienda Andalucía, que permite reforzar las posibilidades de financiación para la adquisición de la primera vivienda habitual.

El Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico fue creado mediante el Decreto-ley 1/2018 de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo Feder Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero. En 2023, dentro de la línea 'Andalucía Financiación Empresarial' del fondo, se creó una sublínea denominada 'Instrumento Financiero Garantía Vivienda Joven', específicamente destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda, con una dotación inicial de 20 millones de euros.

Posteriormente, mediante la orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de 2 de diciembre de 2024, esta sublínea se amplió en 25 millones de euros y pasó a denominarse 'Instrumento Financiero Garantía Vivienda Andalucía'. En marzo de 2026, mediante Orden de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de 12 de marzo, la dotación se incrementó de nuevo en otros diez millones de euros, hasta alcanzar los 55 millones.

Ahora, dado el elevado nivel de ejecución del Programa Garantía Vivienda Andalucía y conforme a las peticiones formuladas por las distintas entidades financieras colaboradoras del programa, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha considerado oportuno solicitar autorización al Gobierno de España (concedida en el Consejo de Ministros del 15 de septiembre de 2026) para ampliar por tercera vez la asignación de recursos y atender el elevado volumen de solicitantes para la adquisición de una primera vivienda en nuestra comunidad. Con esta nueva dotación de fondos, el Programa Garantía Vivienda Andalucía alcanzará un total de 80 millones de euros.