La Junta de Andalucía apoya la implantación de la compañía Pilatus en Sevilla con una ayuda de 1,34 millones

Imagen del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, con responsables de Pilatus en la última edición del Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de París-Le Bourget. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha concedido una ayuda por valor de 1,34 millones de euros a Pilatus Aircraft Ibérica, filial española del grupo suizo Pilatus, para respaldar la inversión inicial de la implantación de una nueva planta productiva de esta compañía en la provincia de Sevilla, que asciende a 8,93 millones de euros y que supondrá la creación de 45 puestos de trabajo.

Así lo ha comunicado el Ejecutivo andaluz en una nota, donde ha precisado que esta ayuda se enmarca en el programa de Incentivos Complementarios a los incentivos económicos regionales, un "instrumento diferencial" de la política industrial del Gobierno andaluz que "se nutre de fondos propios de la Junta de Andalucía para apuntalar inversiones industriales de proyectos estratégicos tractores, que son aquellos que generan un mayor impacto positivo en el territorio en el que se asientan".

Al hilo, ha explicado que Pilatus Aircraft, compañía especializada en la fabricación de jets privados y aviones de entrenamiento, solo cuenta con fábricas fuera de Suiza en Estados Unidos, de manera que ha escogido Andalucía para implantar su primer centro productivo en suelo de la UE, en el que prevé crear de forma inicial 45 puestos de trabajo y que se centrará en la fabricación de subcomponentes estructurales de piezas de algunos de sus aviones civiles.

Con ello, este fabricante de aeronaves se suma así a la potente nómina de empresas del sector aeroespacial con las que cuenta Andalucía, en la que además está presente la compañía tractora Airbus, con plantas de ensamblaje de componentes de aviones comerciales en la provincia de Cádiz y de líneas de montaje final en el caso de su división de transporte militar, en la provincia de Sevilla.

El objetivo principal del proyecto es la creación de una nueva planta "industrial, eficiente, inteligente y sostenible", de fabricación de subcomponentes aeronáuticos en Sevilla.

La inversión propuesta por Pilatus Aircraft Ibérica está encaminada a dotar sus nuevas instalaciones del equipamiento y tecnologías necesarias que permitan configurar el proceso productivo, así como de las instalaciones técnicas especiales necesarias para el correcto funcionamiento de la planta, ha señalado la Junta.

De la misma manera, ha destacado que la inversión prevista incluye los "equipos necesarios" para lograr una "automatización y control eficientes" del nuevo centro de trabajo. En Sevilla, la nueva planta arrancará con la producción de alerones, timones, puertas, cabinas, alas y fuselaje; además de la fabricación de cableado electrónico de las citadas piezas para los modelos PC-12 y PC-24 fabricados y comercializados por Pilatus Group, que las trasladará a Suiza para completar la cadena de fabricación y su montaje.

INCENTIVOS COMPLEMENTARIOS A LOS IER

Los Incentivos Complementarios, que se financian con fondos propios de la Junta de Andalucía, tienen como misión incentivar proyectos tractores de empresas del sector aeroespacial, la industria manufacturera y la logística avanzada que se desarrollen en la comunidad andaluza.

Para ello, este programa ofrece una ayuda adicional a los Incentivos Económicos Regionales (IER), que persiguen fomentar la actividad industrial en determinados territorios contribuyendo a paliar los desequilibrios interterritoriales.

En la primera convocatoria de estas ayudas dirigidas a grandes empresas, en el año 2022, se puso a disposición del gran tejido industrial andaluz un total de 32 millones. En la segunda convocatoria, correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, se lanzaron 118 millones de euros.

En la tercera convocatoria, que abarca los años 2025 y 2026 y cuya ventanilla está actualmente abierta, la Consejería de Industria, Energía y Minas ha dispuesto 150 millones de euros.

En total, asciende a 300 millones el volumen de las ayudas que la Junta de Andalucía ha desplegado para impulsar iniciativas de las grandes empresas industriales en los últimos cuatro años.

Con las dos primeras convocatorias el Gobierno andaluz ha respaldado 14 proyectos tractores que suman una inversión privada conjunta de 766 millones de euros. Así, se han concedido incentivos para grandes industrias tractoras como Atlantic Copper, Cunext Copper, Renault (ahora, Horse), Cobre Las Cruces, Air Liquide, Persán, AGQ Labs, o Keyter, entre otras.

Los Incentivos Complementarios se suman a los diversos instrumentos de respaldo al tejido industrial (autónomos, pymes y grandes empresas) con los que cuenta la Consejería de Industria, Energía y Minas: los Incentivos Integrados de Competitividad y Eficiencia energética, el Fondo de Transición Justa y las ayudas a las infraestructuras básicas de proyectos industriales.