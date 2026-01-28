La Junta de Andalucía autoriza más de 19 millones para la gestión externa de residuos de los centros sanitarios

Archivo - Imagen de recurso de atención sanitaria. - GVA - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto para la contratación, por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de los servicios de gestión externa de los residuos generados en sus centros sanitarios, por un importe total de 19.078.772,15 euros (IVA incluido).

Según ha informado la Junta en una nota, esta autorización permitirá "dar continuidad a un servicio esencial para el funcionamiento del sistema sanitario público andaluz", garantizando la correcta recogida, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos derivados de la actividad asistencial y de soporte de todos los centros del SAS, incluidos hospitales, centros de salud, dispositivos de urgencias, centros de transfusión y centros administrativos.

El contrato, que se licitará mediante procedimiento abierto y con un plazo de ejecución de 36 meses sin posibilidad de prórroga, contempla la dotación de los medios materiales necesarios para el correcto almacenamiento en contenedores de los residuos, el transporte a plantas de transferencia o tratamiento, la gestión de la documentación técnico-legal asociada, así como el control de la trazabilidad y la calidad de todos los procesos, conforme a la normativa vigente en cada momento.

Para el Gobierno andaluz, la gestión adecuada de los residuos sanitarios constituye "un requisito legal y un elemento clave" para garantizar la calidad asistencial, la seguridad de pacientes y profesionales y la salubridad de los centros sanitarios, especialmente teniendo en cuenta la variedad y peligrosidad de los residuos generados, como los infecciosos, punzantes, químicos o citostáticos.

El expediente incorpora mejoras respecto a la contratación vigente, reforzando la contratación pública estratégica con un enfoque ambiental y de economía circular. Entre las mejoras destacan la inclusión de criterios de adjudicación específicos sobre el impacto ambiental del servicio, como la huella de carbono de las rutas logísticas, el nivel de emisiones de la flota, el uso de contenedores reutilizables frente a los de un solo uso y la utilización de materiales con ecoetiquetas y análisis del ciclo de vida.

Asimismo, el contrato se alinea con el Plan Estratégico de Gestión Ambiental Integrada del SAS Horizonte 2030 (Pegai), incorpora procedimientos innovadores para la asunción de la responsabilidad ampliada del productor del envase y adapta la prestación del servicio a la normativa estatal y autonómica en materia de residuos y economía circular, por ejemplo, mediante la obligación del cálculo y compensación de la huella de carbono del servicio contratado, dando opción a acreditar este requisito mediante el registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), alineando el contrato con otras estrategias de la Junta de Andalucía.

El expediente incluye también mejoras específicas para la recogida de residuos en centros de alta dispersión y baja generación, como consultorios y determinados centros de salud, garantizando el cumplimiento de los requisitos de transporte establecidos en la normativa vigente.

En cuanto a la vertiente social del contrato, en línea con el fuerte compromiso de la Junta de Andalucía con la calidad en el empleo y la mejora continua de las condiciones laborales de los trabajadores, se vela por la consolidación y mantenimiento de la calidad del empleo mediante la exigencia de subrogación del personal en el caso de que cambie el adjudicatario actual.

Con esta autorización, el SAS avanza en la tramitación del nuevo expediente de contratación y asegura la continuidad de un servicio esencial para el correcto funcionamiento del sistema sanitario público, reforzando su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la mejora continua de la calidad asistencial.