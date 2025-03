La Junta de Andalucía destaca que la agroindustria aglutina más de 6.000 empresas y emplea a casi 62.000 personas

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este jueves en el agroforo titulado 'Innovación en la agricultura para ganar en competitividad' organizado por Grupo Joly y Banco Santander, la importancia del sector de la agroindustria andaluz que aglutina a más de 6.080 empresas, con un volumen de negocio anual que supera los 22.140 millones de euros y emplea a más de 61.900 personas.

Durante su intervención, el consejero del ramo ha remarcado el liderazgo de Andalucía en exportaciones de alimentos y bebidas de España, concentrando así el 21,7 por ciento de las ventas agroalimentarias del país, según ha informado la Junta en una nota.

Así, ha señalado que, a pesar del contexto internacional y los aranceles anunciados por la administración americana, "el mercado estadounidense se ha convertido en quinto destino de nuestras exportaciones agroalimentarias y es el primero fuera de la Unión Europea; de hecho, hemos crecido hasta un 40 por ciento en exportaciones a este país".

En esta línea, Fernández-Pacheco ha recordado que "Andalucía garantiza la seguridad alimentaria del continente, ofrece alimentos sanos, de calidad, sostenibles y frescos durante todo el año a los más de 500 millones de europeos que da de comer, pero también trabajamos para plantear en Europa las mejores propuestas de cara a contar con una nueva PAC que sea justa y adecuada a la realidad de nuestro sector agrario".

A este respecto, el titular del ramo ha asegurado que, de la mano de agricultores, ganaderos e industria, se trabaja para que el sector "siga siendo punta de lanza en la economía regional y nacional", donde supone el 11% del PIB, para que siga creciendo en exportación y, sobre todo, "que nos sigan eligiendo por lo mucho y bien que producimos", ha destacado.

Para ello, el titular de la Consejería ha recordado que "es necesaria la modernización, innovación, digitalización y tecnificación del campo, y sólo se mantiene en el tiempo, con jóvenes dispuestos a hacer del sector agrario su modo de vida". Asimismo, ha hecho hincapié en las ayudas que el Gobierno andaluz ha lanzado para el relevo generacional y de las que ha recibido 2.910 solicitudes por valor de 130 millones de euros.

Junto a la inclusión de los jóvenes en el sector primario, Fernández-Pacheco ha asegurado que el agua "es fundamental". "Sin agua no tenemos agricultura, no tenemos ganadería y, por tanto, no tenemos agroindustria; por tanto, necesitamos más agua y para conseguirla, planificamos", ha señalado.

OBRAS HIDRÁULICAS POR 576 MILLONES DE EUROS

Por otro lado, el consejero de Agricultura ha abundado en su intervención que sólo este 2025 se tiene previsto sacar a licitación obras hidráulicas con una inversión cercana a los 576 millones de euros, afirmando que se tratan de fondos públicos que se repartirán entre las ocho provincias andaluzas para seguir avanzando en depuración, regeneración de aguas, abastecimiento en alta, digitalización de los sistemas o mejora en las presas.

Entre todas estas obras que saldrán a licitación, Fernández-Pacheco ha destacado la inversión que realizará la Junta de Andalucía para impulsar el uso de agua regenerada en el campo y ha puesto como ejemplo los nuevos tratamientos terciarios en depuradoras como la de El Toyo en Almería --con una inversión prevista de cuatro millones de euros--, la de Algeciras y La Línea (en Cádiz), con una inversión de 6,6 millones o la segunda fase de la EDAR de Guadalhorce en Málaga, con una inversión de 19,8 millones de euros.

En este sentido, el titular de esta Consejería ha señalado que "Andalucía quiere llevar agua a donde hace falta, producir y generar más agua de la que dispone, por lo que además de seguir creciendo en la producción de los recursos hídricos no convencionales, es necesaria la colaboración del Gobierno de España, la administración competente en desaladoras".

Por último, ha indicado que, junto la colaboración con el Estado, desde Andalucía se quiere promover la colaboración público-privada como fórmula esencial para la construcción de presas, grandes canalizaciones o desaladoras, aunque muchas de ellas dependan del Gobierno de España. "El objetivo es tener más agua y ponerla a disposición de quien la necesita", ha concluido.