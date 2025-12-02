La Junta de Andalucía eximirá durante 2026 del requisito de nacionalidad a los sanitarios no comunitarios

Archivo - Ambulatorio. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes eximir del requisito de la nacionalidad al personal médico especialista y personal de enfermería extranjero no comunitario a contratar por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante el próximo año 2026 para contribuir así a "garantizar la atención sanitaria en el actual marco de escasez de profesionales en determinadas especialidades".

Como viene llevando a cabo durante los últimos años --2023, 2024 y 2025--, el SAS ha explicado en una nota que adopta esta medida para asegurar la prestación sanitaria ordinaria, que se une a otras como la incentivación de profesionales para la dotación de puestos declarados de difícil cobertura; un incremento "sin precedentes" de las ofertas de empleo público para la estabilización del personal, como la realizada en 2025 correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024, de 21.953 plazas; la convocatoria de concursos de traslado de personal o los programas de captación de profesionales que finalizan su periodo de residencia.

No obstante, el actual escenario de "carencia" de profesionales que cumplan con el requisito de la nacionalidad, exigido por la Ley 55/2003 en ciertas especialidades, sigue "limitando la cobertura de todas las plazas necesarias". Ante este contexto, en el que "imperan las razones de interés general" de dotar al sistema sanitario público de Andalucía de "suficiente" personal para poder ofrecer una cobertura sanitaria de calidad a la totalidad de la población, y la conclusión de la actual exención de dicho requisito vigente el 31 de diciembre de 2025, se ha acordado eximir nuevamente del requisito de la nacionalidad.

En cuanto al personal médico especialista extranjero no comunitario, se formalizaron 65 contratos en 2018; 177 en 2019, 479 en 2020, 678 en 2021, 846 en 2022, 1.154 en 2023, 827 en 2024 y 848 en los primeros once meses de 2025. En cuanto al personal de enfermería extranjero no comunitario, se formalizaron cuatro contratos en 2018, siete en 2019, 20 en 2020, 25 en 2021, 24 en 2022, 37 en 2023, nueve en 2024 y cuatro en el tiempo transcurrido de 2025.

Entre las causas que están en el origen de esta situación destaca la falta de atractivo de determinadas plazas, habitualmente en zonas rurales; las estrictamente demográficas como es el aumento de profesionales que se retiran de la actividad asistencial por llegar a la edad de jubilación (está previsto que en los próximos cinco años se jubilen 2.854 profesionales médicos del Servicio Andaluz de Salud); o el desajuste actual del sistema para formar a un número suficiente de profesionales para asegurar el relevo generacional en algunas categorías de personal sanitario.