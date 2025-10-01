La Junta de Andalucía libera dos ejemplares de águila imperial en Paradas (Sevilla)

La delegada territorial, Inmaculada Gallardo, y el jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural, Antonio Garzas, participan en la liberación de dos ejemplares de águila imperial. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Las dos águilas fueron rescatadas en el sur de Utrera tras encontrar su nido desplomado

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de su delegación territorial en Sevilla, ha liberado dos águilas imperiales en el término municipal de Paradas, las cuales han sido recuperadas durante el verano en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA).

Desde la Delegación territorial en Sevilla de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se está trabajando decididamente por la recuperación del águila imperial. En este sentido, tanto la delegada territorial, Inmaculada Gallardo, como el jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural, Antonio Garzas, participaron activamente en la liberación de estos ejemplares, así como en la protección de los territorios de nidificación presentes en la provincia de Sevilla, informa en una nota de prensa.

A principios de julio, fruto de las labores de seguimiento de los territorios de águila imperial de la campiña de Sevilla, se descubrió como un nido ubicado al sur de Utrera se había desplomado. Dicho nido tenía dos pollos en avanzado desarrollo. Tras una intensa búsqueda por parte del personal del Plan de Recuperación del águila imperial, fue encontrado un pollo con vida y trasladado al CREA de Sevilla.

Al día siguiente el rastreo se reanudó y el segundo pollo también fue localizado y enviado al CREA. Tras la exploración clínica no se observó ninguna fractura ni patología en ellos, solo destaca cierta deshidratación. Durante el verano, ambos pollos se fueron recuperando gracias a los cuidados del personal del CREA y se les aportó presa viva para ejercitarlos en el ejercicio de la caza. De forma natural, este tipo de pollos se emancipan de su territorio natal en torno al mes de septiembre, por lo que se ha fijado su liberación en dicha época.

El águila imperial es una rapaz catalogada en Andalucía como En Peligro de Extinción y cuenta con un Plan de Recuperación cuyo objetivo es reducir su nivel de amenaza. Aunque en los últimos años sus poblaciones se están recuperando, aún se ciernen sobre ella variados peligros como la electrocución en tendidos eléctricos, la persecución directa o la escasez de conejo (su principal presa).