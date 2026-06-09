La Junta de Andalucía pide un pacto de Estado para abordar el problema del abstentismo laboral

La consejera de Empleo en funciones, Rocío Blanco, en las XVII Jornadas del Sector de la Distribución Comercial, organizadas por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, ha hecho hincapié durante su intervención en las XVII Jornadas del Sector de la Distribución Comercial, organizadas por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), en que el absentismo laboral es "uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las empresas" y ha advertido de que "está pasando de ser un problema coyuntural a un problema estructural".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la consejera en funciones ha urgido un pacto de Estado "para que se tome conciencia de esta cuestión, apostando por las mutuas colaboradoras para algunas patologías y modificando algunas normativas que no propician la incorporación al trabajo".

En este marco, la consejera ha puesto en valor el papel estratégico del comercio como "uno de los principales motores económicos y sociales de Andalucía" y ha avisado de los desafíos que afronta el sector, entre ellos la incertidumbre internacional, las tensiones comerciales, la transformación digital, los cambios en los hábitos de consumo o el reto demográfico.

Igualmente, Blanco ha destacado que "el comercio forma parte de una cadena de valor esencial para Andalucía" junto a la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria alimentaria. "No solo genera riqueza y empleo, sino que contribuye a vertebrar el territorio, fijar población y crear oportunidades en nuestros municipios", ha subrayado antes de indicar que el sector ha aportado más de 27.000 millones de euros al PIB andaluz en 2025, lo que representa el 13% de la economía regional, y ha sostenido más de 540.000 empleos.

Por último, Blanco ha defendido el papel del comercio de proximidad como "un elemento clave para la cohesión territorial" y ha avanzado que esta dimensión territorial y social del comercio tendrá un protagonismo especial en la elaboración del VIII Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía, que tomará el relevo del actual plan estratégico y reforzará aspectos como la formación, la digitalización, la diferenciación empresarial y la lucha contra la despoblación.