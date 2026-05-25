La Junta de Andalucía programa 18 cursos para impulsar la sostenibilidad en los establecimientos turísticos

Cartel con el anuncio de los cursos que organiza y ofrece la Junta de Andalucía en materia de turismo sostenible. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior organiza 18 cursos presenciales en las ocho provincias andaluzas durante los meses de mayo y junio en el marco del proyecto 'Turismo de Andalucía, una industria eficiente', iniciativa destinada a impulsar la sostenibilidad de los establecimientos turísticos de la región mediante*asesoramiento gratuito y personalizado.

En una nota de prensa, la Junta explica que "reafirma" con esta acción formativa su compromiso con la transformación sostenible del turismo andaluz y con el acompañamiento al sector en la adopción de medidas que contribuyan a mejorar su competitividad, resiliencia y capacidad de adaptación a los retos ambientales del presente y del futuro.

Esta actuación se orienta a consolidar un modelo turístico más "eficiente, competitivo y comprometido" con el entorno y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation EU dentro del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico Los cursos presenciales se plantean como acciones complementarias al programa de asesoramiento técnico individualizado a los establecimientos andaluces, eje principal de la iniciativa.

Así, gestores y profesionales podrán ampliar y reforzar los conocimientos adquiridos durante las*visitas de diagnóstico y el acompañamiento especializado realizado en los alojamientos participantes. La programación comienza mañana martes 26 de mayo con una primera jornada en Málaga y Granada y contempla dos cursos presenciales en cada una de las ocho provincias, con una acción adicional en Málaga y Sevilla hasta completar las 18 sesiones.

Están concebidos como una jornada única con una visión integral de la sostenibilidad aplicada al alojamiento turístico, con sesiones que abordarán de forma progresiva y conectada los tres ámbitos estratégicos del proyecto, como son eficiencia energética, gestión eficiente del agua y economía circular. A través de estas jornadas, los establecimientos turísticos podrán conocer herramientas prácticas, medidas de mejora y estrategias aplicables a su actividad diaria para optimizar consumos, reducir impactos ambientales y avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles y resilientes.

Además, de manera complementaria se ha diseñado una plataforma online de formación sobre estas temáticas dirigida a gestores y profesionales del sector turístico andaluz. Estas acciones formativas se integran en la estrategia global del proyecto 'Turismo de Andalucía, una industria eficiente', orientada a asesorar al sector sobre la importancia de incorporar medidas sostenibles en la actividad cotidiana.

El proyecto contempla, además de las visitas de asesoramiento y los cursos especializados, diferentes acciones permanentes de información y divulgación. La Consejería persigue con esta iniciativa reforzar la capacitación del sector y favorecer que los propios profesionales actúen como agentes de sensibilización entre los visitantes, contribuyendo a extender una cultura de turismo responsable tanto entre empresas como entre clientes y ciudadanía.

Asimismo, la iniciativa contribuirá a crear una red de establecimientos comprometidos con la sostenibilidad que actúen como referentes y agentes de cambio dentro del sector turístico andaluz, favoreciendo el intercambio de experiencias y la extensión de modelos de gestión más eficientes y respetuosos con el entorno. Los establecimientos interesados en recibir este asesoramiento pueden recibir información e inscribirse a través de la siguiente dirección web: https://andaluciaturismoeficiente.es/