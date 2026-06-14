La Junta de Andalucía reclama al Gobierno un incremento en los fondos de cohesión vinculados al reto demográfico

Consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía considera "insuficiente" la cuantía destinada a la comunidad del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial, que en 2026 asciende a 2.517.819,58 euros, según el reparto anunciado por el Ministerio en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico celebrada el miércoles, 10 de junio, con las comunidades autónomas. Una reunión telemática en la que participó el consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, para Andalucía el principal reto en esta materia es "afrontar el desequilibrio existente entre las grandes ciudades y la costa y su extenso territorio rural", por lo que la Junta cuenta con la 'I Estrategia frente al Desafío Demográfico 2023-2030' pese a la "infrafinanciación que arrastra la comunidad".

El Fondo para la Cohesión y Transformación Territorial se creó en 2022 como herramienta para impulsar el desarrollo local, social, económico y medioambiental integrado e inclusivo con especial atención a los pequeños municipios teniendo en cuenta sus potencialidades endógenas.

No obstante, la "falta de Presupuestos Generales del Estado ha condicionado la financiación de este fondo estatal, que en la presente legislatura apenas ha podido incrementarse en dos millones a repartir entre todas las comunidades mediante modificaciones presupuestarias" ha indicado Nieto. Así, para 2026 Andalucía recibirá "algo más de 2,5 millones de euros, apenas 191.000 euros más que en 2025, de los 23,1 millones previstos en total" ha señalado el consejero en funciones.

Las cuantías se han repartido siguiendo criterios demográficos (60%), como los habitantes de los municipios de baja o muy baja densidad de población o la pérdida de población; y criterios socioeconómicos (40%), como la población de los municipios con una edad media igual o superior a 55 años, y aquellos con una renta igual o menor a 12.500 euros anuales o con más de 100 parados por cada 1.000 habitantes o menos de 300 vecinos afiliados a la Seguridad Social por cada 1.000 habitantes.

Andalucía es la tercera en cuanto a los fondos asignados por detrás de Castilla y León (5,1 millones) y Castilla La Mancha (2,7 millones). Andalucía supera los 8,7 millones de habitantes y aún presenta un crecimiento demográfico positivo pero la mitad de los andaluces reside en 30 capitales o grandes ciudades, mientras que la última actualización de la Estrategia andaluza frente al desafío demográfico ha identificado 470 municipios prioritarios al presentar riesgo alto (73), medio (221) o bajo (176) de despoblación, el 60% del total.

La Junta también ha criticado "el retraso" en la convocatoria de la Conferencia Sectorial, pues el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "ha incumplido su compromiso de adelantarla". Asimismo, ha señalado que "este es uno de los requisitos más reclamados por todas las comunidades autónomas, ya que la incorporación del crédito a mitad de año dificulta su gestión pues restan pocos meses para finalizar el ejercicio presupuestario".

En este sentido, el Ejecutivo andaluz ha solicitado "reiteradamente" que se adelante esta Conferencia Sectorial para facilitar tanto a las comunidades como a las entidades locales la gestión de estos recursos. No obstante, la Consejería tiene "todo listo" para tramitarlos a través del Programa de Cooperación Municipal para facilitar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes su inversión en proyectos que mejoren infraestructuras, equipamientos y servicios públicos municipales que contribuyan a fijar la población al territorio y captar a nuevos vecinos en el marco de la Estrategia frente al Desafío Demográfico.

El Gobierno andaluz también ha señalado la ausencia de la reunión de la ministra para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, Sara Aagesen, ya que el desafío demográfico es uno de los "grandes retos no solo de España sino de Europa y exige la coordinación entre todas las administraciones públicas para desarrollar políticas transversales", como las recogidas en la Estrategia andaluza, que involucran a todas las consejerías y cuentan con el asesoramiento de profesionales de distintos ámbitos y expertos académicos en la materia. Junto al consejero en funciones, la Junta estuvo representada también por la viceconsejera, Ana Corredera, y la secretaria general de Administración Local, María Luisa Ceballos.