La Junta de Andalucía respalda el sistema de conocimiento y la internacionalización con la 15º edición de Transfiere

El Consejo de Gobierno de la Administración autonómica ha tomado conocimiento de la participación de la Junta de Andalucía en la decimoquinta edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, donde ha respaldado desde su espacio expositivo la transferencia de conocimiento, la colaboración público-privada en el ámbito de la innovación y la tecnología y la internacionalización del sistema andaluz del conocimiento. En contexto, Transfiere se celebró en Málaga del 24 al 26 de febrero de 2026.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, la Junta ha desplegado una "importante presencia institucional" a través de un espacio expositivo de unos 500 metros cuadrados, que se ha consolidado como la plataforma de referencia para exhibir el potencial investigador e innovador de las universidades andaluzas, los centros públicos de investigación, los institutos tecnológicos y el tejido empresarial innovador de Andalucía, "favoreciendo la generación de sinergias y oportunidades de cooperación".

En esta línea, este enclave ha aglutinado una zona expositiva de la Consejería de Universidad, coordinadora de dicha presencia institucional, y otra de Andalucía Trade, en las que también estuvieron representados el sistema público universitario, los campus de excelencia internacional, los clústeres y los centros tecnológicos. Dicho espacio albergó un "área de conferencias clave" para el ecosistema de I+D+I, 'Andalucía Knowledge', donde se programó una quincena de mesas de debate, talleres y reuniones diseñadas para conectar la vanguardia investigadora con las necesidades del tejido productivo.

A lo largo de las tres jornadas, se desarrollaron "debates estratégicos" sobre el papel de las universidades en la transición verde, la innovación en medicina de precisión dentro del sistema sanitario público y la clausura del Plan Complementario de Ciencias Marinas 'Thinkinazul', impulsado por la Junta y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con una inversión de 9,58 millones de euros. También se han presentado la Oficina Europea de Coordinación de la Investigación en Andalucía (Oecia), las nuevas estrategias para el impulso de 'spin-offs' y las líneas de financiación de Andalucía Trade.

Asimismo, se abordaron retos tecnológicos de futuro como el que representa el Centro de Innovación de Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana de Sevilla --CUAM, por sus siglas en inglés-- para la movilidad aérea no tripulada. Esta infraestructura llevada a cabo por la Universidad de Sevilla (US) cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, que ha consignado una inversión de 20 millones de euros. También han tenido su protagonismo las tecnologías de uso dual y los talleres prácticos sobre el uso avanzado de la inteligencia artificial.

En concreto, el espacio ha contado además con la exhibición de prototipos tecnológicos desarrollados por las universidades andaluzas, como es el caso del automóvil ARUS Andalucía Racing, el vehículo aéreo no tripulado Vantus o el pseudo satélite del equipo FyCUS 23 de la US. A esto se suma el dispositivo del reactor de fusión Tokamak Smart de esta misma universidad, que la Consejería de Universidad apoya con ocho millones de euros. También la Universidad de Málaga (UMA) ha presentado la moto UMA Racing Team y el satélite de comunicaciones del Albor Space.

Según ha valorado la Junta, todos estos ejemplos evidencian la capacidad del sistema andaluz del conocimiento "para transformar investigación de excelencia en soluciones innovadoras con aplicación real y proyección internacional".

Adicionalmente, la participación institucional incluyó la intervención en los actos inaugurales, en reuniones y en diversas mesas de debate, donde se expusieron las principales líneas de actuación en materia de política científica, atracción y retención de talento investigador, impulso a la innovación empresarial y fortalecimiento de infraestructuras científico-tecnológicas.

En este evento, la Junta ha reivindicado el potencial que tiene el sur de Europa como "entorno innovador, dinámico y competitivo y como referente de una economía basada, cada vez más, en el conocimiento y la innovación", gracias a la apuesta de la región por la I+D+i.

Además, su celebración ha supuesto una oportunidad para que Andalucía pueda exhibir su talento, potencial y capacidad para abanderar proyectos y políticas estratégicas "no sólo en el ámbito regional, sino también en el país".

En suma, la edición 2026 del Foro Transfiere contó con la asistencia de más de 4.700 visitantes profesionales y con la participación de más de 600 administraciones públicas, empresas y entidades del ecosistema del I+D+i, así como con una "destacada representación internacional" procedente de 36 países.

Así, participaron más de 430 expertos nacionales e internacionales, superando el número del foro anterior, y se desplegó un "amplio programa estructurado" en más de un centenar de paneles y sesiones temáticas sobre los grandes retos científicos, tecnológicos y empresariales actuales.

Igualmente, asistieron 65 universidades nacionales e internacionales, junto a un nutrido número de centros tecnológicos, parques científicos, clústeres, 'startups', pymes innovadoras y grandes corporaciones, "reforzando el carácter multisectorial e integrador de esta cita".