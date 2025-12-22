La Junta de Andalucía termina la adecuación del área recreativa de Buitrago (Sevilla) con una inversión de 390.000 euros

La inauguración del área recreativa de Buitrago, en Aznalcázar (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

AZNALCÁZAR (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Sevilla, ha finalizado las obras de mejora y adecuación del área recreativa de Buitrago, situada en el término municipal de Aznalcázar, en pleno entorno del Corredor Verde del Guadiamar y la Reserva de la Biosfera de Doñana.

Tal y como ha precisado la Administración regional en una nota, la actuación ha contado con una inversión cercana a los 390.000 euros y ha tenido como objetivo "reforzar el uso público, la accesibilidad y el valor educativo de este enclave natural".

Por su parte, la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo, junto con la alcaldesa de Aznalcázar, Manuela Cabello González, ha visitado la zona con motivo de la finalización de los trabajos, al tiempo que ha destacado "la importancia de seguir invirtiendo en nuestros espacios naturales protegidos, garantizando su conservación y, al mismo tiempo, facilitando que la ciudadanía pueda disfrutarlos de manera ordenada, accesible y respetuosa".

En contexto, el proyecto ha incluido un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar la funcionalidad y seguridad del área recreativa. Entre ellas, destacan los trabajos selvícolas que han permitido "recuperar espacios y facilitar el acceso peatonal". Asimismo, se han reparado las balsas existentes y se ha hormigonado el camino principal, "incorporando criterios de accesibilidad universal, especialmente pensados para personas con discapacidad visual, mediante marcas viales de alto contraste".

De manera complementaria, se ha procedido a la rehabilitación del mobiliario de uso público, con la reparación de mesas, bancos de picnic y barbacoas, además de la retirada de aquellos elementos "que se encontraban en mal estado". También se ha repuesto la pasarela de madera sobre las dos lagunas y la talanquera sobre el río, "incorporando un pequeño embarcadero-mirador que mejora la experiencia del visitante y la observación del entorno".

Según la Junta, la delegada territorial ha explicado que una de las principales novedades de la actuación ha sido la adaptación de un sendero botánico, integrado en el itinerario del área recreativa, que "pone en valor las especies vegetales más relevantes del entorno". Asimismo, a lo largo del recorrido, se han identificado 20 especies representativas del monte mediterráneo mediante señales interpretativas que incluyen descripciones morfológicas, información sobre su hábitat, usos tradicionales y otros valores ambientales. La señalización se ha instalado conforme al manual de uso público.

El área recreativa de Buitrago cuenta con un itinerario de aproximadamente 800 metros, situado en la margen derecha del río Guadiamar, donde confluyen varios espacios protegidos "de alto valor ambiental", como el Corredor Verde del Guadiamar, la Zona de Especial Conservación del Corredor Ecológico del Río Guadiamar y la Reserva de la Biosfera de Doñana.

En este sentido, Gallardo ha puntualizado que el entorno de Aznalcázar constituye además un "humedal clave" para las aves, con una "elevada diversidad faunística y un reconocido valor ecológico". En este espacio se encuentra el Corredor Verde del Río Guadiamar, actualmente convertido "en una auténtica fuente de vida y en el último gran afluente del Guadalquivir antes de su desembocadura".