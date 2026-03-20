La Junta anima a percibir la metrología como una inversión para mejorar la competitividad industrial andaluza

El viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, en la jornada sobre el Estado de la Metrología Legal en Andalucía, organizada en Sevilla y que ha contado con la asistencia de cerca de sesenta profesionales. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, ha destacado que la actividad metrológica es una de las bazas de las que disponen las empresas para impulsar la competitividad y la calidad de sus productos, y por ello "es necesario percibir la metrología como una inversión, no como un coste", en el marco de la inauguración de la jornada sobre el Estado de la Metrología Legal en Andalucía, organizada en Sevilla y que ha contado con la asistencia de cerca de sesenta profesionales vinculados a esta actividad.

En este evento, han participado como ponentes Ignacio Cáceres, jefe del Servicio de Industria de la Consejería; Cristina González, Ho Metrology Spain/UK & Industrial Means Quality-Airbus; José Manuel Serrano, jefe de la Unidad Técnica de Metrología y Laboratorio Central de Veiasa; y Salustiano Ruiz, director de la División de Magnitudes Energéticas, Medio Ambiente y Salud del Centro Español de Metrología (CEM), que es asimismo secretario de la Comisión de Metrología Legal, según ha recogido la Junta en una nota.

El viceconsejero ha resaltado, asimismo, que la metrología "es esa ciencia invisible de la que nadie se acuerda cuando un componente encaja a la perfección, pero todo el mundo la nombra cuando una cadena de montaje se para por una milésima de desajuste". En este sentido, ha subrayado que en una industria que aspira a liderar "debemos hablar el idioma de la precisión", especialmente en un contexto en el que Andalucía compite con grandes estructuras y sistemas complejos.

Sánchez ha incidido así en que la metrología constituye "el hilo invisible que une la fase de diseño con el producto final", garantizando la seguridad, la calidad y la fiabilidad en sectores clave. Por ello, ha defendido que apostar por la precisión tiene un impacto directo en los resultados empresariales: "Cada contrato que ganamos porque nuestra trazabilidad es impecable es un retorno gracias a nuestra inversión en metrología".

Para concluir, ha puesto en valor el papel de la Administración Pública en esta disciplina, destacando el papel de la Metrología Legal como garantía de transparencia: "La Administración da fe pública de que las mediciones son correctas", señaló, añadiendo que esta labor asegura que "las transacciones comerciales sean justas y acordes al interés de todas las partes". En esta línea, recalcaba que este ámbito contribuye a "garantizar la lealtad en el comercio, la seguridad, la salud y el medio ambiente".

Durante su intervención, también ha recordado el impulso de la Mesa de la Metrología de Andalucía, constituida el pasado mes de diciembre en el marco del congreso internacional de la nueva industria en el sur de Europa NISE 2025 como "un foro privilegiado para conocer los problemas de esta disciplina, identificar sus carencias y plantear soluciones".

Asimismo, ha agradecido la implicación de los profesionales del sector y su participación en estas jornadas, que ha calificado como "una oportunidad estratégica para compartir desafíos y talento". Por su parte, el director general de Veiasa, Alfonso Lucio-Villegas, ha señalado que el compromiso de la empresa pública con la Metrología Legal "va más allá de lo estrictamente comercial", destacando su papel tanto en la mejora de la industria como en la protección del consumidor final.

"Creemos en esta actividad y queremos participar en cualquier foro que proteja la independencia de actuación de los profesionales", ha señalado. Lucio-Villegas ha subrayado además la importancia de fortalecer el nivel técnico del sector, indicando que "nuestro principal leitmotiv es promover la actividad y que haya un nivel de profesionalidad muy fuerte". En este sentido, ha coincidido con el viceconsejero al recalcar que "esto no es un gasto, es una inversión", ya que "la precisión en un proceso industrial es rentable, genera beneficios y proteger esa labor nos ayudará a todos".