Moody's mantiene la calificación crediticia de Andalucía y su "perspectiva positiva"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, durante su visita a la sede de JETRO. A 30 de julio de 2025 en Tokio (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agencia Moody's ha confirmado la calificación crediticia de Andalucía (Baa2) y su "perspectiva positiva", según ha informado este sábado la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a la que la citada entidad ha confirmado que el perfil crediticio de la Junta de Andalucía presenta "una combinación de fortalezas financieras que sustentan perspectiva positiva de la calificación".

Así lo ha puesto de relieve la Consejería en un comunicado en el que destaca que la citada agencia "valora principalmente la carga moderada" de la deuda andaluza --que "prevé además que seguirá controlada en los próximos años"--, así como "la recuperación sólida del PIB andaluz desde el año 2021", tras la pandemia de Covid-19.

Moody's destaca también "el acceso de Andalucía a una financiación diversificada habiendo efectuado una transición exitosa hacia la financiación de mercado, y emitiendo bonos sostenibles con gran demanda", según ha informado también la Consejería que dirige la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

El plan para 2026, "además de financiarse completamente en los mercados", indica, según la agencia y explica la Junta, "confianza de los inversores".

Desde Moody's se valora también "la sólida posición de liquidez de la Junta de Andalucía, destacando tanto los saldos de caja a fines de 2024 como las líneas de crédito adicionales y el resultado fiscal, tanto el superávit de 2024 como la previsión de estabilidad para el periodo 2025-2027".

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha valorado que, "una vez más, las agencias de rating muestran su confianza en Andalucía, gracias a la excelencia en la gestión, que es la única forma de alcanzar y mantener la certidumbre de los mercados", ha reivindicado.

Así, la consejera ha remarcado que otras agencias como S&P "también han subido la calificación al Gobierno andaluz", y al hilo ha defendido que "las agencias valoran una gestión transparente y profesional como la que hacemos en Andalucía, que administra con precisión quirúrgica el dinero de todos los andaluces".

Carolina España ha subrayado además que, "gracias a esta gestión, Andalucía contará con autonomía financiera a partir del próximo año 2026, por lo que se convertirá en la primera comunidad autónoma dependiente de la financiación del Estado en dejar de pedir créditos a la Administración central".

"Los mercados confían en Andalucía porque sabe gestionar, porque ha cumplido con las reglas fiscales y ha demostrado que es una comunidad fiable", ha apostillado Carolina España, para quien, "a día de hoy, Andalucía ofrece credibilidad a los inversores, y cada salida a los mercados es un éxito".

"Lo vimos por ejemplo en marzo, cuando salimos al mercado por un montante de 1.000 millones de euros a diez años, aunque se recibieron ofertas de suscripción por 4.100 millones de euros de más de 120 inversores internacionales", ha abundado la consejera de Economía, quien ha puesto de relieve que aquella "fue una emisión con unas condiciones inmejorables, con el diferencial más estrecho conseguido en una emisión pública por la Junta de Andalucía en mucho tiempo".