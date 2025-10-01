La Junta anuncia que la primera edición de la Liga Híbrida Andalucía 2026 se extenderá a Sevilla, Málaga, Jaén y Córdoba

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación de la Liga Híbrida Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado en la presentación de la Liga Híbrida Andalucía, un movimiento deportivo que combina el 'running' y el 'fitness', que, en su primera edición, que se celebrará en 2026, serán cuatro las sedes de la competición: Sevilla, Málaga, Jaén y Córdoba.

La titular de Deporte, que ha estado acompañada en el Estadio La Cartuja, por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entre otras autoridades, ha destacado que "esta competición nace con el propósito de hacer de la comunidad un referente en el pujante deporte híbrido y demostrar que somos capaces de ser pioneros en la organización de eventos de este tipo, con la imaginación suficiente para sacar adelante iniciativas que nacen en nuestra propia comunidad".

Asimismo, ha señalado que "las carreras híbridas son un movimiento deportivo en expansión, y su repercusión va más allá del deporte: son un motor de comunidad, negocio y visibilidad, con gran potencial de crecimiento". Además, ha mostrado su orgullo de que "Andalucía sea la primera en acoger un formato de Liga en todo el mundo de esta disciplina deportiva".

Por su parte, el alcalde de la capital hispalense ha declarado durante la presentación que "este equipo de Gobierno continúa atrayendo grandes eventos deportivos que posicionan a Sevilla como la capital deportiva del sur de Europa". "Esta nueva modalidad impulsará un atractivo extra, además de dinamizar la economía y el desarrollo de nuevos proyectos deportivos", ha destacado.

En su primera edición, la competición se celebrará en el Estadio La Cartuja de Sevilla el 7 de marzo de 2026. La segunda sede de la Liga Híbrida, será la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, el 16 de mayo. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba acogerá la tercera prueba, el 26 de septiembre. Y la última sede, que será la gran final de la competición y donde se decidirán los vencedores del evento en cada categoría, será Jaén, el 24 de octubre, en un lugar todavía por decidir, que se anunciará más adelante.

CARRERAS HÍBRIDAS

Las carreras híbridas son competiciones deportivas que combinan ejercicio funcional de alta intensidad con segmentos de carrera a pie. Este formato pone a prueba tanto la resistencia cardiovascular como la fuerza, potencia y coordinación. En ellas se alternan estaciones de ejercicios (remo, saltos, empujes de trineo, burpees, levantamientos o box jumps) con tramos de carrera y se disputan en categorías individual, dobles o por equipos. Son un punto de encuentro entre el running y el fitness funcional.

Existen diferentes eventos que han convertido este formato en una disciplina emergente que atrae a millones de atletas ya en todo el mundo. Se está posicionando como la nueva gran disciplina del fitness competitivo. La semana pasada en Londres más de 60.000 atletas participaron en un evento híbrido.

Cada vez más gimnasios y atletas se preparan específicamente para estas pruebas. Se están consolidando campeonatos internacionales y Andalucía será la primera en acoger un formato de Liga en todo el mundo de esta disciplina deportiva.