La Junta aprueba este miércoles la ampliación de la plantilla docente de los centros públicos para el curso 2026/2027

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este miércoles, 1 de julio, en su reunión semanal, la ampliación de la plantilla de profesorado de los centros docentes públicos para el curso escolar 2026/2027, así como de la plantilla del personal docente dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para ese mismo curso.

Así figura en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, que también incluye una propuesta de acuerdo para modificar las cuantías fijadas en los acuerdos del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2018 y de 25 de marzo de 2026 relativas a los precios públicos del servicio complementario de aula matinal en los centros docentes públicos de Andalucía, así como de los servicios de aula matinal y aula de tarde en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta.

Asimismo, el Ejecutivo andaluz prevé declarar como desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario el incendio originado el pasado 8 de junio en la provincia de Huelva, al tiempo que instará la adopción de medidas urgentes para paliar sus efectos.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno tomará conocimiento de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026, por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, de subvenciones destinadas a apoyar actividades de conservación de los recursos genéticos en la ganadería.