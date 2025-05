La Junta avisa que la gestión migratoria del Gobierno "pone en jaque" el Sistema de Protección de Menores de Andalucía

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha advertido que el Sistema de Protección de Menores de Andalucía "está en jaque" desde hace meses debido a las políticas migratorias del Gobierno de España "pactadas directamente con un prófugo de la Justicia".

Así lo ha puesto de manifiesto este martes en la comisión de Infancia y Adolescencia del Parlamento andaluz, donde ha reiterado que "al Ejecutivo le importa muy poco poner en riesgo la protección y la atención de los niños, solo antepone el interés político", ha lamentado.

Del mismo modo, ha afirmado que los recursos de Andalucía para el acogimiento de menores "se encuentran al 96%, al borde del colapso". En este punto, ha recordado la llegada a Andalucía de 634 menores migrantes no acompañados, trasladados por el Gobierno central desde Canarias bajo "la apariencia de adultos" y de los que el Ejecutivo "no quiere saber nada, como demostraron al no contestar al requerimiento presentado por la Junta de Andalucía".

"Al Gobierno no le importan las necesidades de estos menores", ha lamentado la consejera, que ha puesto de relieve la falta de "información, coordinación y financiación" por parte del Ejecutivo, que han provocado "que el sistema reviente".

En este punto, López ha hecho hincapié en que "hay 1.400 niños solicitantes de asilo que son competencia directa del Gobierno central, que llevan sin ser atendidos desde hace meses" y ha recordado que el Tribunal Supremo envió un requerimiento al Ejecutivo para que garantizase la atención de estos menores, a lo que el Gobierno respondió apelando que no tenía de recursos.

" Es curioso cómo el Ejecutivo dice no tener recursos para atender a estos 1.400 menores, mientras que las comunidades autónomas financiamos a pulmón a todos los niños que nos han enviado por la puerta de atrás", ha enfatizado la consejera, para afirmar que "en Andalucía ya atendemos a estos 634 menores migrantes no acompañados y ahora quieren trasladar a 800 más, lo que supone imponer a la comunidad autónoma la atención de 1.400 niños: la misma cifra para la que el Gobierno asegura no disponer de medios".

"Hay que tener el rostro muy duro y la sangre muy fría para alegar no tener recursos para atender a estos niños mientras se impone un reparto de menores migrantes no acompañados pactado con Puigdemont, un prófugo de la Justicia".

En este punto, ha criticado la "falta de diálogo y lealtad" demostrada por la ministra Sira Rego en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del pasado 5 de mayo, un encuentro que, en palabras de la consejera, "fue vergonzante y vergonzoso".

Por último, la titular del ramo ha puesto de manifiesto que el Grupo Socialista "lleva un año callado, sin alzar la voz para defender la integridad del sistema de protección andaluz y garantizar la atención de los menores", sin mostrar colaboración con la Junta de Andalucía para "exigir a Pedro Sánchez que reconozca a los 634 menores migrantes trasladados bajo la apariencia de adultos y reivindicar que no hay niños de primera y de segunda".