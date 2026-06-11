La Junta y el Ayuntamiento de Las Cabezas (Sevilla) colaboran en la reeducación de menores infractores

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla, Javier Millán, y el alcalde de Las Cabezas de San Juan, José Solano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla, Javier Millán, y el alcalde de Las Cabezas de San Juan, José Solano, han suscrito un convenio de colaboración en materia de Justicia Juvenil para que los menores infractores realicen prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas impuestas por los jueces en servicios municipales de limpieza, parques y jardines o centros cívicos.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, Millán ha agradecido al alcalde su colaboración con la red de recursos de la Junta para que los menores infractores cumplan las medidas que imponen los jueces, ya que "este acuerdo no solo evita que los menores tengan que desplazarse para cumplir las medidas judiciales, sino que reparan el daño causado en su entorno, lo que facilita la toma de conciencia de las consecuencias de su conducta".

Los jueces de Menores pueden decretar medidas privativas de libertad, que los jóvenes cumplen en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) --en Sevilla hay tres en Alcalá de Guadaíra y Carmona-- o medidas de medio abierto, como la libertad vigilada, la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas. Para ejecutar este tipo de medidas, la Consejería tiene acuerdos con más de 300 ayuntamientos andaluces, entre ellos 27 de la provincia a los que ahora se suma Las Cabezas de San Juan.

Además de facilitar que realicen las tareas impuestas por los jueces en servicios municipales -en ningún caso son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo-, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada o permanencia en domicilio el fin de semana.

En 2025, en la provincia de Sevilla se ejecutaron 1.039 medidas de medio abierto, entre ellas 745 de libertad vigilada, 135 tareas socioeducativas y una prestación en beneficio de la comunidad.

Los profesionales del Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de la provincia se encargan del seguimiento de los menores que cumplen estas medidas y elaboran informes para los juzgados. Actualmente, hay cuatro menores de Las Cabezas que cumplen medidas en el sistema de Justicia Juvenil.

Millán ha recordado que, además de con ayuntamientos, la Junta también tiene acuerdos con media docena de ONG sevillanas como el Banco de Alimentos, Madre Coraje o Autismo Sevilla donde los menores infractores cumplen las medidas colaborando en labores de voluntariado.