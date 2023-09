La Junta y el Ayuntamiento colaboran para recuperar la antigua comisaría como sede de los juzgados de Alcalá (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tendrá una nueva sede judicial en pleno centro de la ciudad. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, han acordado firmar un convenio para recuperar el edificio de la antigua comisaría y ubicar en él los órganos judiciales, actualmente dispersos en dos sedes.

Así lo han explicado Nieto y Jiménez tras la reunión celebrada entre ambos en el Ayuntamiento alcalareño, en la que han coincidido en que la nueva sede judicial del municipio es "un proyecto prioritario" para ambas administraciones. "Somos conscientes de que la situación de los edificios actuales no es la que se merecen los vecinos y los trabajadores", ha admitido el consejero en una nota de prensa.

El Ayuntamiento se encargará de la redacción y ejecución del proyecto ya que, según ha destacado el consejero, se trata de un consistorio que "trabaja con eficiencia y plazos adecuados". La Consejería analizará las necesidades de espacio para ubicar los actuales órganos judiciales y posibles ampliaciones, ya que Alcalá de Guadaíra es una localidad en crecimiento que "estoy seguro de que pronto será reconocida como municipio de Gran población".

Nieto ha subrayado que el acuerdo alcanzado beneficia doblemente al Ayuntamiento ya que se recuperará un edificio histórico en una ubicación idónea, lo que "va a aportar vida al centro de la ciudad", y se revertirá la parcela inicialmente cedida a la Junta en la zona de Montecarmelo.

El consejero ha destacado que la "buena gestión" del Gobierno municipal permite que cuenten con liquidez para este proyecto, si bien la inversión será recuperada mediante un alquiler a 30 años por parte de la Junta que, al final, supondrá que el Ayuntamiento recupere un 150% de lo invertido.

"La Junta y el Ayuntamiento van a ir de la mano para ofrecer a los vecinos el mejor servicio de Justicia, desde el Registro Civil a una boda o un juicio. Vamos a intentar dar estabilidad a los jueces, que no roten con la frecuencia de ahora que perjudica al funcionamiento de los juzgados y dotar a éstos de la última tecnología, que ahora no es posible porque los edificios actuales no reúnen las condiciones necesarias", ha defendido.

Nieto ha puesto en valor que "dos administraciones gobernadas por dos partidos diferentes se pongan de acuerdo porque lo que más nos preocupa es el servicio al ciudadano. Desde el consenso es cuando se consiguen los grandes avances de una sociedad. Gana el Ayuntamiento, gana la Junta de Andalucía pero, por encima de todo, ganan los vecinos que van a tener esos servicios de calidad que se merecen".

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que aunque el proyecto y su ejecución la hará el Ayuntamiento "tiene que haber una coordinación constante porque son las necesidades de la Consejería las que nos van a determinar el proyecto y su coste". Jiménez ha detallado que las condiciones para la conservación de la fachada se abordarán con Patrimonio mientras que "la parte trasera de la parcela es la que permite hacer un edificio más moderno".

La regidora ha incidido en el compromiso de "colaboración" y "lealtad institucional" para lograr el "objetivo común" de lograr el beneficio de los vecinos de una localidad "acogedora, en la que estamos encantados de seguir creciendo". Jiménez ha trasladado a Nieto la propuesta aprobada por el Pleno para elevarla al Parlamento de que Alcalá sea declarada municipio de Gran Población ya que "reúne los requisitos" no solo por superar los 75.000 habitantes sino por su gran patrimonio cultural, natural y económico como "motor fundamental para la provincia de Sevilla".