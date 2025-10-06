La Junta y el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) firman un protocolo para dotar al municipio de una nueva sede judicial

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, firman un protocolo de colaboración entre ambas administraciones. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Púbica, José Antonio Nieto, y el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, han firmado este lunes un protocolo de colaboración entre ambas administraciones para dotar al municipio sevillano de una nueva sede judicial que resuelva "los problemas estructurales y, sobre todo, de espacio" de las actuales instalaciones donde "no hay posibilidad de ampliación".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, Utrera es cabeza del partido judicial desde el que se da servicio a también a los vecinos de El Coronil, Los Molares, Los Palacios y Villafranca y El Palmar de Troya. Actualmente, cuenta con un tribunal de instancia compuesto por una Sección Civil y de Instrucción con cuatro magistrados y un Servicio Común de Tramitación, ya que es uno de los 70 partidos judiciales andaluces en los que el 1 de julio entró en vigor la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En Utrera también está la Fiscalía, hay Registro Civil y dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf). La sede actual cuenta con 1.767,00 metros cuadrados que "resultan insuficientes para la Administración de Justicia del siglo XXI. De hecho, cuando en 2009 se abrió el cuarto juzgado, hubo que alquilar un local enfrente de 309,94 metros cuadrados para albergarlo".

Por ello, la Consejería de Justicia incluyó la nueva sede judicial de Utrera en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 y según ha explicado Nieto, el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando "muy bien" para buscar el emplazamiento más adecuado mientras los técnicos de la Consejería están definiendo el tamaño exacto necesario "para que no vuelva a pasar lo que ha pasado ahora y que se quede pequeña".

Con la firma de este protocolo, ambas administraciones plasman "su compromiso firme con el proyecto, un primer paso que se concretará en un convenio donde ya se especificará el emplazamiento elegido y los plazos para su desarrollo". El alcalde ha incidido así en que "la importancia de los Juzgados de Utrera viene de lejos". "Siempre hemos acogido un volumen de trabajo muy importante y en la actualidad atendemos a más de 100.000 personas, por eso las reivindicaciones para poder contar con una sede judicial que cumpla todos los requisitos, se vienen dando desde años".

El regidor ha señalado que "pensamos entre los años 2008 y 2009 que esta situación iba a llegar a su fin, así se nos indicó por parte de otros gobiernos, pero en 2017 comprobamos que todo eso había quedado en nada, a pesar de todos los ofrecimientos que se habían hecho a la Junta desde este Ayuntamiento".

Por ello, Jiménez ha querido agradecer "el interés real que en este momento existe por conseguir dar una solución definitiva a la problemática de los juzgados". El Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 contempla actuaciones en los 85 partidos judiciales andaluces. En el caso de la provincia de Sevilla, 10 de los 15 partidos estrenarán sede nueva o verán sus instalaciones ampliadas, incluyendo la Ciudad de la Justicia de la capital donde a finales de mes se trasladará la Jurisdicción de Primera Instancia al segundo edificio que la Junta pone en marcha del complejo de Palmas Altas.

Para ello, el consejero ha firmado acuerdos con los ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Carmona y próximamente está previsto cerrarlo con el de Estepa. En el resto de los partidos de la provincia también se acometerán obras de mejora, como la rehabilitación de la sede de Écija con fondos europeos Feader, que es la primera vez que la UE permite que se destinen a edificios judiciales.

Al acto de este lunes han asistido también la secretaria general de Infraestructuras Judiciales y Modernización Digital, Teresa Ávila; el delegado del Gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez; el delegado territorial de Justicia, Javier Millán; las autoridades judiciales de Utrera y la corporación municipal.