La Junta celebra colectas y actos de homenaje para el Día del Donante de Sangre en la provincia de Sevilla

Una persona dona sangre durante una nueva edición de su tradicional maratón de donación de sangre, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebra el Día Mundial del Donante de Sangre con colectas masivas en lugares emblemáticos y actos de homenaje a colaboradores altruistas y a donantes.

Según ha informado la Junta en una nota, el primero de ellos se celebró ayer viernes en el Salón del Almirante del Alcázar de Sevilla y rindió homenaje a los grandes donantes de sangre. Ha estado presidido por la delegada territorial de la consejería, Silvia Pozo, y la directora asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, María José Aguado.

Durante el acto se entregaron 299 insignias a las personas que alcanzaron 50, 75, 100, 125, 150,175 y 200 donaciones, siendo este último un dato récord en la provincia. Además, el Palacio de San Telmo y el Parlamento de Andalucía se iluminarán de rojo mañana 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, y se realizarán colectas en diferentes puntos de la provincia, como el tradicional maratón de donación de sangre el 22 de junio en el patio de la Fundación Cajasol.

Además, el chef Enrique Sánchez dedicó una edición especial de su Programa 'Comételo' a las dietas específicas para los donantes de sangre y contó con la participación de la endocrinóloga Paloma Gil.

Asimismo, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla ha querido agradecer el gesto solidario de todas las personas que se han acercado a donar en lo que va de año. Desde enero a mayo de 2026, 28.829 personas se han ofrecido a donar sangre en la provincia de Sevilla. Finalmente, han efectuado 25.738 donaciones, un 2% más que en el mismo periodo de 2025, un total de 25.124 corresponden a sangre total y 614 a donaciones selectivas de plasma y/o plaquetas.

El 70% de las donaciones de sangre, plasma y plaquetas se han realizado en los desplazamientos de las unidades móviles por todos los municipios de la provincia de Sevilla y el 30% de los donantes han acudido a los puntos fijos de la capital como avenida Manuel Siurot y Hospital Macarena.

Respecto a los datos globales de 2025, la provincia de Sevilla registró un total de 58.458 de donaciones, de las que 57.054 eran de sangre y 1.404 de plasma o plaquetas. El total de donantes ascendió a 39.228, de los que 6.394 eran nuevos donantes. Es necesario que 1.500 personas donen semanalmente en Sevilla.

En este sentido, la Consejería ha señalado que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones.

Así, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante la época estival.

Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Otros actos en la provincia de Sevilla El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla ha organizado un concierto de música clásica el 19 de junio en el teatro Cerezo de Carmona en colaboración con el Ayuntamiento de Carmona.

La Orquesta de Cámara de Sevilla interpretará altruistamente piezas variadas, especialmente inspiradas en Sevilla. El concierto comenzará a las 20,30 horas y previamente se entregarán distinciones a las mujeres y hombres con más donaciones de sangre del municipio.

La entrada es libre para donantes de sangre y sus familiares. Estarán presentes los colaboradores habituales en la localidad. El lunes 22 de junio se celebrará el maratón de donación de sangre, plasma y médula ósea en el patio de la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco, 1). Se atenderá a los donantes en horario de 9,30 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas.

Este año se instalarán 15 camillas, cinco de ellas para donación de plasma con el fin dar más fluidez a la gran colecta. Los fans de la Guerra de las Galaxias y miembros de la asociación Holored Estelar participarán repartiendo folletos para animar a los viandantes que transiten por la zona por la tarde.

Además, se invitará a las familias con hijos pequeños a participar en talleres infantiles que se desarrollarán en horario de tarde, con la colaboración de la Asociación Mar Pozo por la Sonrisa de un Niño también colaborará con los superhéroes y empresas de restauración y gastronomía de la provincia ofrecerán altruistamente un refrigerio especial a las personas que se acerquen a donar.

El Centro Andaluz de las Letras también obsequiará a los donantes con antologías de autores andaluces. Este año, como novedad, estudiantes de Medicina, que colaboran habitualmente con el Centro de Transfusión de Sevilla, han organizado además un concierto en el propio teatro de la Fundación Cajasol.

Participará el grupo 'Por Ahora', el cantante Pablo Cano y la tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. La hora de comienzo será a las 19,00 horas.