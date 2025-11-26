La Junta completa en Sevilla la entrega de tabletas para digitalizar el cuerpo de agentes de medio ambiente

La delegada territorial de Sostenibilidad, en el acto de entrega de tabletas para digitalizar el cuerpo de agentes de medio ambiente. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, Inmaculada Gallardo, junto al coordinador provincial de los Agentes de Medio Ambiente en la provincia de Sevilla, ha presidido este miércoles el acto de entrega de nuevas tabletas dotadas con la aplicación de Gestión de Actuaciones de Vigilancia e Inspección en el Medio Natural (Gavis) a los Agentes de Medio Ambiente de la provincia, culminando así la digitalización de todo el colectivo en el territorio sevillano.

Con esta entrega, queda ya cubierta la totalidad de la provincia de Sevilla, lo que permitirá mejorar de forma significativa los tiempos de respuesta a la ciudadanía, optimizar los procedimientos administrativos y técnicos, y acercar el entorno rural a una gestión más moderna, ágil y eficiente de la Administración Pública, informa la Junta en una nota de prensa.

La implantación de la citada aplicación supone un avance tecnológico "sin precedentes" dentro del colectivo de Agentes de Medio Ambiente, "al posibilitar el registro inmediato y en tiempo real de actuaciones, denuncias, inspecciones e incidencias ambientales, así como la geolocalización precisa de las intervenciones y la transmisión directa de información a los sistemas corporativos".

Todo ello, redundará en un servicio "más eficaz, cercano y transparente" al administrado. Durante el acto, la delegada territorial ha destacado que esta actuación "refuerza el papel fundamental que desempeñan los Agentes de Medio Ambiente en la protección de nuestro patrimonio natural y en la mejora continua de la atención a la ciudadanía, especialmente en el medio rural, incorporando herramientas digitales que sitúan a esta provincia a la vanguardia en gestión ambiental".

Por su parte, el coordinador provincial de Agentes de Medio Ambiente ha subrayado que "la plena implantación de estas 'táblets' conectadas con Gavis permitirá una mayor coordinación entre unidades, una reducción de los tiempos de tramitación y un incremento notable de la eficiencia operativa en todo el territorio provincial".

Esta medida se enmarca en la estrategia de modernización y digitalización de la Consejería, orientada a fortalecer la capacidad de intervención, vigilancia, inspección y conservación del medio natural andaluz, dando respuesta a las demandas actuales de mejora de los servicios públicos.