La Junta y la Confederación del Guadalquivir refuerzan su colaboración institucional en materia de agua

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, y la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria María Martín Valcárcel, durante la reunión. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha mantenido este martes un encuentro con la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria María Martín Valcárcel, para reforzar su colaboración institucional en materia de agua.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la Consejería, ambas administraciones han coincidido en la importancia de mantener una comunicación "fluida" y una colaboración "efectiva" para avanzar en la gestión sostenible del agua, los regadíos y la planificación hidrológica en Andalucía, según ha expuesto la Junta en una nota.

Fernández-Pacheco ha subrayado que "la coordinación entre instituciones es clave para afrontar los desafíos hídricos y seguir garantizando el desarrollo del sector agrario y del medio rural andaluz".