La Junta considera al equipo ARUS el "mejor exponente" del talento andaluz que combina creatividad y trabajo en equipo

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, en la presentación de la temporada 2025-2026 de ARUS. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha subrayado que el Andalucía Racing Team (ARUS), constituye "el mejor exponente del talento andaluz" que reúne "formación, conocimiento, compromiso, creatividad y trabajo en equipo".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación en la capital hispalense de la temporada 2025-2026 de este equipo de Fórmula Student de la Universidad de Sevilla (US) y de su nuevo monoplaza, el ART-26D, diseñado y fabricado por los estudiantes. Nacido en 2012, este proyecto destaca por haber alcanzado un nivel tecnológico comparable al de los equipos "más punteros" del circuito universitario internacional, según ha valorado el Ejecutivo andaluz en una nota.

En su intervención, Castillo ha querido homenajear a José Carlos Gómez Villamandos, fallecido la semana pasada y de quien ha recordado "su pasión por la universidad andaluza y por el talento de nuestra tierra", dos componentes que, "junto a la innovación, se dan la mano como el mejor ejemplo de la marca Andalucía".

En ese contexto, ha asegurado que "una educación de calidad no sólo forma profesionales, sino también a personas capaces de liderar, de crear y de contribuir al progreso tecnológico y social andaluz". "Es en las aulas, en los laboratorios donde los estudiantes transforman lo aprendido en soluciones reales, enfrentándose a retos que exigen, además de formación y conocimiento, compromiso, creatividad y trabajo en equipo", ha incidido.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha mostrado el orgullo del Gobierno andaluz por la trayectoria atesorada en estos casi 15 años de andadura por ARUS, al que ha calificado como un proyecto "de referencia dentro y fuera de nuestras fronteras". A su juicio, el esfuerzo y la pasión demostrados por los 120 universitarios de diferentes disciplinas que conforman este equipo son "los verdaderos motores que impulsan a materializar cada idea, a resolver las dificultades y a ir adaptándose a los cambios que experimenta el sector de la automoción".

Asimismo, Castillo ha hecho balance de la evolución de este proyecto universitario y de innovación aplicada, que actualmente presenta su nuevo monoplaza con el que competirá esta temporada, que es una evolución del coche del año anterior. Según ha puesto de manifiesto, "las ganas de seguir creciendo y mejorando" han llevado a estos universitarios a trabajar en un nuevo modelo propulsado por hidrógeno, "una tecnología llamada a desempeñar un papel fundamental en la movilidad y la transición energética de las próximas décadas".

Además, la consejera ha felicitado a ARUS por su capacidad para sumar colaboradores y patrocinadores, "un apoyo que le permite seguir escalando y alcanzando nuevos objetivos", tal y como ha remarcado.

EVOLUCIÓN DE ARUS

El Andalucía Racing Team, ARUS, compite en la Formula Student, uno de los mayores entornos universitarios de innovación y transferencia tecnológica a nivel europeo. Esta asociación de estudiantes, compuesta actualmente por 120 universitarios de diferentes disciplinas, cuenta con una trayectoria consolidada.

Desde su creación, ARUS ha utilizado Formula Student como un laboratorio real de ingeniería, en el que los estudiantes afrontan retos equivalentes a los de un proyecto industrial: definición de requisitos, diseño, fabricación, integración de sistemas y validación final en un entorno altamente competitivo.

El equipo ha evolucionado de manera progresiva, adaptándose a los cambios tecnológicos del sector de la automoción. Comenzó desarrollando vehículos de combustión interna, dio el salto a la electrificación y, en los últimos años, ha alcanzado un nivel tecnológico comparable al de los equipos más punteros de Formula Student en Europa. Esta evolución se ha materializado en hitos como la transición al vehículo eléctrico, el diseño y fabricación de un chasis monocasco de fibra de carbono, la implementación de tracción a las cuatro ruedas y el desarrollo de sistemas de conducción autónoma plenamente operativos.

En el año 2024, presentaron el primer coche autónomo (100% eléctrico) diseñado y fabricado en Andalucía: un monoplaza capaz de recorrer circuitos sin la necesidad de un piloto gracias a complejos algoritmos de IA. Además, el equipo ha iniciado recientemente una nueva línea estratégica centrada en el hidrógeno, concebida como una extensión natural de sus capacidades en sistemas eléctricos, gestión energética y validación de sistemas complejos.

En el ámbito de la competición, ARUS ha sido un referente a nivel nacional en reiteradas ocasiones y atesora también récords a nivel internacional. El palmarés es amplio en todas las categorías en las que ha competido, incluso en la de Driverless (coches autónomos o sin conductor), a pesar de que su primera aparición fue en 2024.