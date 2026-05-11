La Junta convoca subvenciones a comunidades andaluzas en el exterior y a sus federaciones y coordinadoras para 2026

La Junta de Andalucía convoca subvenciones a comunidades andaluzas en el exterior y a sus federaciones y coordinadoras para 2026. Imagen de archivo - EUROPA PRESS

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica en su edición de 11 de mayo la Orden de 6 de mayo de 2026 por la que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones destinadas a comunidades andaluzas en el exterior y a sus federaciones o coordinadoras para el ejercicio 2026. La convocatoria contempla dos líneas de ayudas. La línea COAN, dirigida a comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía, y la línea Fedco, destinada a federaciones y coordinadoras de estas entidades.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, las subvenciones tienen por objeto financiar actividades de promoción cultural relacionadas con la identidad andaluza y la proyección de la imagen de Andalucía en el exterior, actuaciones de apoyo y orientación a la población andaluza emigrante y gastos corrientes para el mantenimiento de las sedes sociales. La dotación económica total asciende a 1.500.000 euros, distribuidos en 1.220.000 euros para la línea COAN y 280.000 euros para la línea Fedco.

Además, la convocatoria prevé la posibilidad de incorporar una cuantía adicional de hasta 300.000 euros, condicionada a la disponibilidad presupuestaria. Podrán solicitar estas ayudas las comunidades andaluzas, así como las federaciones y coordinadoras inscritas en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

En este sentido, las actividades subvencionables deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA. La tramitación se realizará exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía. La instrucción y resolución del procedimiento corresponde a la Dirección General de Andalucía Global.

Igualmente, el plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.