La Junta critica la "falta de transparencia y concreción" del Gobierno en el futuro acuerdo fiscal sobre Gibraltar

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha expresado su preocupación por la "falta de transparencia y concreción" del Gobierno central en relación con el futuro acuerdo fiscal sobre Gibraltar. Además, ha lamentado la "incapacidad demostrada" del Ejecutivo para lograr un pacto que asegure la igualdad de condiciones fiscales y económicas en ambos lados de la verja.

En este contexto, Bernal ha criticado las recientes declaraciones de la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, calificándolas de "decepcionantes e insuficientes", debido a su "falta de contenido concreto" y su "escasa consideración" hacia los ciudadanos y empresas de la comarca.

"El Gobierno de España vuelve al Campo de Gibraltar sin ofrecer medidas tangibles ni soluciones efectivas", ha señalado Bernal. "Tras casi cinco años desde la aprobación del Brexit, los vecinos del Campo de Gibraltar merecen realismo y hechos, no nuevas promesas que ya hemos experimentado en Andalucía: promesas que se quedan en papel mojado", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que "es un ejercicio de cinismo político presentarse ante los andaluces para anunciar que los problemas se resolverán mediante un acuerdo que nadie, ni en el Campo de Gibraltar ni en el Gobierno de la Junta de Andalucía, conoce ni ha podido evaluar".

El consejero ha criticado que "hay demasiada ansiedad por fotografiar al presidente del Gobierno, Sánchez, y a Montero con la verja a sus pies, pero de las palabras de la ministra se desprende una preocupante falta de transparencia y eficacia". En este sentido, ha lamentado que se hable de "una futura 'homogeneización fiscal' sin ofrecer detalles, plazos ni compromisos reales". "Son promesas y más promesas que ya nadie cree en el Campo de Gibraltar", ha subrayado, al tiempo que ha señalado que "estas medidas deberían haberse concretado y comunicado de manera clara y contundente a todos los ciudadanos afectados".

"DESLEALTAD INSTITUCIONAL" CON ANDALUCÍA

Bernal ha calificado de "deslealtad institucional" la exclusión de la Junta de Andalucía en la negociación de un asunto que afecta al territorio andaluz y a sus competencias. "Desde el Gobierno andaluz llevamos años preparando a la ciudadanía y a las empresas para mitigar los efectos del Brexit mediante planes y acciones concretas. Sin embargo, el Ejecutivo central ha mantenido a Andalucía al margen de la negociación, mientras el Gobierno británico sí ha contado desde el primer momento con el Ejecutivo de Gibraltar, con el beneplácito del Gobierno de España", ha apostillado.

En este contexto, ha subrayado que "el secretismo con el que Montero se refiere a un acuerdo que sigue siendo una incógnita, y que intenta suavizar con anuncios vagos e imprecisos, anticipa una probable cesión ante los intereses andaluces y nacionales, con el único objetivo de presentar la retirada de la verja como un logro político, al precio que sea".

"Andalucía no pide privilegios, sino justicia, transparencia y respeto", ha subrayado Bernal, toda vez que ha exigido "un acuerdo real, conocido y justo para los ciudadanos del Campo de Gibraltar y para España". "El Gobierno andaluz siempre defenderá los intereses de los andaluces y del conjunto de los españoles, garantizando que cualquier pacto internacional preserve la equidad fiscal, el empleo y la competitividad de nuestro territorio", ha concluido.