La Junta da luz verde este miércoles a un contrato de 776 millones para atender a 26.328 mayores dependientes

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este miércoles, 24 de junio, en su reunión semanal, la contratación de 26.328 plazas para personas mayores en situación de dependencia en la comunidad autónoma. El expediente contempla la prestación de servicios de atención residencial, centros de día y centros de noche mediante la modalidad de concierto social y supondrá una inversión de 776 millones (776.025.364,44 euros, IVA incluido).

Según figura en el orden del día de la reunión, consultado por Europa Press, el Gobierno andaluz también tomará conocimiento de la convocatoria prevista para 2026 de ayudas destinadas a apoyar la prestación de servicios de asesoramiento a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. Asimismo, analizará las subvenciones correspondientes a las operaciones de mantenimiento de cultivos frutales ecológicos, tanto de secano como de regadío, para la campaña de 2025.

Entre los asuntos previstos figura igualmente la toma de conocimiento de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a clubes y secciones deportivas andaluzas para fomentar el deporte en edad escolar y entre personas con discapacidad.

Además, el Consejo de Gobierno aprobará una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi, que se conmemora el próximo 28 de junio.