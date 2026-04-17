La Junta declara una plaga de trips del tabaco en Almería y Granada que obliga a arrancar pepinos y pimientos

Archivo - Línea de pepino en un invernadero de Almería - ASAJA - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha declarado oficialmente la existencia de una plaga Thrips parvispinus (trips del tabaco como se le conoce en el sector) en las provincias de Almería y Granada y ha emitido una resolución con las medidas fitosanitarias "obligatorias y recomendadas para la prevención y lucha" contra la citada enfermedad vegetal.

Entre las medidas y con el fin de prevenir "altos niveles de presencia de la plaga", los titulares de explotaciones de pimiento, pepino, berenjena, calabacín, melón y sandía en invernadero tendrán que seguir un protocolo de arranque de dichos cultivos que son "reservorios" de Thrips parvispinus. La resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, entra en vigor este sábado.

Antes de arrancar los cultivos, los agricultores tendrán que aplicar un tratamiento fitosanitario. "Adicionalmente, en aquellos casos en los que se constate una alta presencia de la plaga en la biodiversidad presente en el invernadero, también se deberá realizar un tratamiento fitosanitario sobre la misma". Para ello, es obligatorio "avisar con tiempo suficiente a los vecinos colindantes para que puedan tomar las medidas que consideren oportunas, de lo que se conservarán evidencias a efectos de acreditar esta cuestión ante la Administración en caso de ser necesario".

Igualmente, antes del trasplante o siembra del siguiente cultivo se debe realizar un tratamiento de desinfección y limpieza de la estructura del invernadero en aquellas zonas que pudieran ser reservorio de la plaga. En materia de plagas, recientemente, la Junta solicitaba al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se lleve a cabo una mesa de trabajo técnica extraordinaria sobre sanidad vegetal para analizar las diferentes medidas que se deberían poner en marcha, como poder autorizar de las herramientas fitosanitarias necesarias para lograr la rentabilidad de un sector productor, especialmente después de las borrascas.

Europa cuenta con el marco regulatorio más exigente para la autorización de productos fitosanitarios, lo cual aporta seguridad para los propios agricultores y para los consumidores; si bien por otro lado es necesario aportar más certidumbre a los productores para evitar esos vaivenes regulatorios que en ocasiones dejan huecos difíciles de cubrir para proteger las cosechas. "El mayor reto al que nos enfrentamos en estos momentos en agricultura es el de las enfermedades de sanidad vegetal. Un asunto que no es menor y que está poniendo en jaque el campo andaluz, una de las primeras potencias en producción agrícola a nivel europeo y despensa de alimentos hortofrutícolas para millones de europeos", subrayaba la Junta.

Desde la Junta de Andalucía se han destinado 22,5 millones de euros para compensar los gastos extraordinarios y paliar pérdidas en el sector derivadas, entre otros casos, de la incidencia del Thrips parvispinus, algodoncillo o mildiu. También se ha referido a la estrategia de lucha biológica integrada desplegada para afrontar las plagas y garantizar la sostenibilidad del modelo agrícola andaluz a través de innovación e investigación; pero también con transferencia de conocimiento a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa).