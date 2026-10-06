La Junta defiende que se blinde la intervención de frutas y hortalizas en el próximo marco de la PAC

1123345.1.260.149.20261006133328 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, en la inauguración de la XVIII edición de Fruit Attraction en Madrid. - ALEJANDRO MARTÍNEZ/EUROPA PRESS

MADRID/SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha defendido que "es imprescindible y fundamental que se blinde la intervención de frutas y hortalizas en el próximo marco de la Política Agraria común (PAC), es decir, que se blinde el modelo de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) que tanto progreso, innovación y desarrollo ha traído al sector".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, Fernández-Pacheco ha defendido el peso hortofrutícola andaluz a nivel de producción, sostenibilidad y exportaciones durante su atención a medios de comunicac. Además, ha señalado que "ahora que se está negociando el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea y está en debate la arquitectura del debate europeo, es necesario blindar a un sector que supone el sustento de miles de familias en Andalucía y que también es el medio de vida de tantas comarcas en nuestra comunidad autónoma".

Al respecto, el consejero ha dicho que "la producción andaluza de frutas y hortalizas es emblema de calidad, sostenibilidad, pero también de eficiencia hídrica y seguridad alimentaria". Por ello, desde la Junta "acompañamos, apoyamos y damos voz a los agricultores que tan bien lo están haciendo en nuestra comunidad, tal y como lo atestiguan los datos".

Asimismo, ha detallado que "solo en los primeros siete meses del año, el sector hortofrutícola andaluz ha vendido 5.579 millones de euros, lo que supone más del 53% del total de alimentos y bebidas que ha exportado Andalucía en este periodo, lo que nos da una idea del músculo que tiene este sector en la comunidad".

En cuanto a Fruit Attraction, el titular del ramo ha reconocido que "es la gran cita del sector de las frutas y hortalizas donde la Junta de Andalucía acude como siempre con este patrocinio institucional dando soporte y escuchando a productores y comercializadores". Este año se esperan más de 120.000 profesionales de 150 países y más de 2.500 empresas expositoras.

En esta XVIII edición, la región contará con casi 200 empresas y entidades participantes en esta edición, de las que 119 estarán integradas en la Zona Andalucía. "Se trata de un magnífico escaparate para exhibir productos, crear sinergias con otras regiones, crecer en otros mercados internacionales y promocionar la excelencia de productos frescos con sello de calidad durante tres días", ha concluido.