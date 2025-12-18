La Junta defiende que la financiación de 2025 cubre el 99,2% de las reclamaciones de los rectores universitarios

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamando. - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido este jueves que los 1.775,48 millones de euros incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025 cubren el 99,2% de la financiación que los rectores reclamaban en las reuniones previas a la celebración del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), que tuvo lugar el pasado martes y donde el reparto de los fondos obtuvo informe favorable.

Según ha indicado la Junta en una nota, el consejero ha añadido, además, que el 0,8% restante se emplazó a una negociación en 2026 dentro del acuerdo al que la Consejería de Universidad quiere llegar con las instituciones académicas y que "se vio interrumpida por causas ajenas a la Junta".

Así se ha pronunciado Villamandos tras la declaración institucional emitida por las universidades públicas andaluzas sobre la financiación de 2025, reafirmando el firme compromiso de la Junta con la financiación del sistema universitario público andaluz y resaltando que Andalucía es, según el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), "la comunidad autónoma de España que mejor financia sus universidades públicas, situándose por encima del 1% del PIB que establece la normativa estatal".

En este sentido, el titular de Universidad ha destacado también que las universidades madrileñas "ponen de ejemplo a Andalucía, ya que, con sistemas universitarios similares, aportamos 500 millones más a las universidades andaluzas que la Comunidad de Madrid".

Asimismo, Gómez Villamandos ha apuntado a las discrepancias sobre la financiación que rectores han hecho llegar a la Consejería de Universidad en las distintas reuniones mantenidas previamente a la celebración del CAU.

La primera de ellas, ha explicado, giraba en torno a la finalidad de la financiación, ya que mientras apostábamos por que dicha financiación fuera destinada fundamentalmente a los incrementos salariales que estaban comprometidos con la representación sindical tras los acuerdos adoptados en junio de 2024 en la Mesa General de Negociación o la aplicación inmediata de la subida salarial del 2,5% acordado por el Gobierno central para los empleados públicos, los rectores apostaban por "una libre disposición de esos fondos".

Por otro lado, la segunda de las discrepancias en esas reuniones preparatorias se centraba en la cantidad, donde sobre un montante de más de 1.775 millones de euros "había un desacuerdo de 14 millones de euros", lo que significa que "el 99,2% de la financiación que reclamaban los rectores en ese momento estaba cubierta".

Además, ha añadido que "planteamos deslizar ese 0,8% de diferencia a una negociación en 2026 dentro del acuerdo que queremos establecer con las universidades iniciado el pasado octubre y que se vio interrumpido por causas ajenas a la Junta de Andalucía".

En este contexto, el consejero ha puesto de manifiesto que la Junta mantiene la mano tendida. "Estamos abiertos al diálogo y a la búsqueda de un acuerdo, como también han reclamado a ambas partes los presidentes de los Consejos Sociales, conscientes de que es una obligación compartida huir de la confrontación y garantizar la estabilidad y el futuro del sistema universitario público".

Por último, el consejero ha considerado que el diálogo y no las amenazas con acudir a los tribunales "son lo mejor para el sistema universitario andaluz".