Junta destaca el aumento de un 33% de la actividad quirúrgica en Écija (Sevilla) por la ampliación de unidades

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, visita la zona de quirófanos de la ampliación del Hospital de Alta Resolución de Écija (Sevilla) - Rocío Ruz - Europa Press

ÉCIJA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha inaugurado este martes la ampliación de la Unidad de Recuperación y Postanestesia del Hospital de Alta Resolución (HAR) de Écija (Sevilla).

Una actuación, que según ha destacado la Junta en una nota, complementa la puesta en marcha del tercer quirófano del centro, "lo que ha permitido incrementar la actividad quirúrgica en un 33,4% el último año".

Por su parte, Sanz ha destacado que esta obra y el equipamiento, sufragados con Fondos Feder, han supuesto una inversión de 800.000 euros, a los que se suma el coste del incremento de plantilla que lleva aparejado, casi 400.000 euros anuales, que asume el Servicio Andaluz de Salud. En total, 1,2 millones de euros que han permitido ampliar en 200 metros la unidad, duplicar los puestos de reanimación, pasando de cuatro a ocho plazas, y aumentar la plantilla con 13 nuevos profesionales.

En concreto, un técnico especialista en radiodiagnóstico, seis enfermeros, cinco TCAE (técnico de cuidados auxiliares de enfermería) y un celador se incorporan a esta unidad "para reforzar la asistencia en esta área de recuperación y la seguridad del paciente", ha valorado el consejero.

El titular de Sanidad ha recordado que, desde que el Hospital de Alta Resolución de Écija se integró en el SAS en 2022, el centro ha experimentado "una ampliación y consolidación muy significativa de su cartera de servicios, reforzando su papel como dispositivo asistencial calve dentro del Área de Gestión Sanitaria de Osuna y mejorando de forma objetiva la accesibilidad y la capacidad resolutiva del centro para la ciudadanía".

Asimismo, ha señalado que el HAR ha incorporado la consulta especializada de Pediatría con ingresos pediátricos, la consulta de Hematología, la consulta de Patología Cervical para la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino o los estudios del sueño en acto único, que "permiten diagnósticos más rápidos y eficientes".

En esta línea, Sanz ha remarcado que se ha reforzado la capacidad rehabilitadora con un incremento de la plantilla de fisioterapeutas y, "como les anuncié en enero, con la incorporación, desde el 1 de febrero, de Logopedia y Terapia Ocupacional, ampliando la atención a pacientes con necesidades funcionales, neurológicas y de la comunicación". "Como ven, cumplimos con nuestros compromisos", ha subrayado.

En el ámbito diagnóstico, el hospital dispone de mamografías con contraste en acto único, de sala de TAC con disponibilidad diaria, y "ha incrementado su actividad quirúrgica programada, gracias al tercer quirófano, con un impacto directo en la reducción de listas de espera".

"Desde la integración en el SAS los tres quirófanos funcionan ya a pleno rendimiento, por lo que la actividad quirúrgica ha experimentado un incremento progresivo, pasando de 1.920 intervenciones en el año de la integración a 2.562 en 2025, lo que supone un aumento del 33,4%", ha señalado Sanz.

Sanz ha destacado "la consolidación de una amplia cartera de servicios especializados", entre los que se encuentran Cardiología, Neumología, Medicina Interna, Urología, Rehabilitación, Traumatología, Otorrinolaringología, Aparato Digestivo, Dermatología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia y Oftalmología.

"Quiero subrayar, además, que el Servicio de Urgencias del Hospital de Écija mantiene su plantilla completa, prestando atención continuada y siendo un pilar fundamental del dispositivo asistencial del Área de Gestión Sanitaria de Osuna", ha añadido el titular de Sanidad.

"Desde su integración en el SAS, el Hospital de Alta Resolución de Écija no sólo ha mantenido su actividad, sino que ha incrementado su cartera de servicios, su capacidad diagnóstica, su actividad quirúrgica y sus recursos humanos, consolidándose como un activo estratégico del sistema sanitario público andaluz y un referente de atención especializada y de proximidad para la población de Écija y su comarca", ha concluido Sanz.

En el acto, el consejero ha estado acompañado por la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia; la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Silvia Pozo; la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria (AGS) de Osuna, Belén Lozano; las directoras médica y enfermera del AGS de Osuna, Ana García y María Dolores Gómez, respectivamente, así como el teniente de alcalde de Écija y otros concejales y los directores y responsables de área del HAR de Écija, entre otras autoridades.